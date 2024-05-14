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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوناك: منح زعيم المعارضة كير ستارمر مفاتيح داونينج ستريت سيجعل البلاد أقل أمانا

سوناك
سوناك

حذر رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، من أن منح زعيم المعارضة كير ستارمر مفاتيح داونينج ستريت سيجعل البلاد أقل أمانا، وسيشجع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في إشارة مبكرة إلى المعارك المريرة المتوقعة في الانتخابات العامة المقبلة.

وزعم سوناك أن رفض حزب العمال تبني خطة الحكومة لإنفاق 5ر2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع، أرسل رسالة خاطئة في وقت يواجه فيه العالم "واحدة من أخطر الفترات التي شهدناها على الإطلاق ".

ويأتي الهجوم الشخصي ضد ستارمر مع محاولة سوناك إحياء آمال حزب المحافظين في ظل تأخره بـ20 نقطة في استطلاع الرأي وتضميد جروحه بعد الهزيمة في الانتخابات المحلية.

ويجب إجراء الانتخابات العامة المقبلة قبل يناير 2025، غير أن سوناك أشار إلى أنه يمكن أن يدعو لانتخابات في فصل الخريف المقبل، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

من جانبه، رفض ستارمر الهجوم قائلا "أعرف بشكل مباشر أهمية الأمن القومي"، وذلك من خلال دوره كمدير للادعاء العام.

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