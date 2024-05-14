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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

بتحبي الرقص وخايفة على ضهرك.. نصائح لسلامة العمود الفقري عند أدائه

الرقص
الرقص

للحفاظ على سلامة العمود الفقري أثناء ممارسة الرقص، إليك بعض النصائح العامة، وفقا لما نشره موقع “إكسبريس”.

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نصائح لسلامة العمود الفقري أثناء ممارسة الرقص

الرقص 

تمارين التسخين والتمدد: قبل البدء في الرقص، قم بتمارين التسخين والتمدد للعضلات والمفاصل، هذا يساعد على زيادة مرونة الجسم ويقلل من خطر الإصابة.

الحفاظ على وضعية الجسم الصحيحة: حافظي على وضعية الجسم الصحيحة أثناء الرقص، قومي بتحسين وضعية العمود الفقري واحرصي على توزيع الوزن بالتساوي على كلا القدمين.


تدريبات تقوية العضلات الأساسية: قومي بتدريبات تقوية العضلات الأساسية، مثل عضلات البطن والظهر. 

تقوية هذه العضلات يساعد على تحسين استقرار العمود الفقري وحمايته من الإصابات.

تقنية صحيحة: اتبعي تقنية الرقص الصحيحة والحركات الصحيحة لكل نوع من الرقص.

تعلمي الحركات بشكل صحيح وتحت إشراف مدرب مؤهل.

توزيع الضغط والقوة: حاولي توزيع الضغط والقوة على العضلات والمفاصل بشكل متساوٍ أثناء الرقص. 

تجنبي وضع ضغط زائد على العمود الفقري أو الاعتماد على فقرة واحدة فقط.

استراحة واسترخاء: خذي فترات استراحة منتظمة خلال الرقص وامنحي جسمك وعمودك الفقري فرصة للاسترخاء والاستراحة.

الرقص 


الاستماع للجسم: كوني حساسة لأي علامات توتر أو ألم في العمود الفقري أثناء الرقص. إذا شعرت بأي آلام غير طبيعية، قومي بالتوقف والاستراحة واستشيري متخصصا صحيا مؤهلا.

تنويع الحركات: حاولي تنويع حركات الرقص وتجنب القيام بحركات تكرارية متكررة لفترات طويلة. هذا يساعد في تقليل إجهاد العمود الفقري وتوزيع الضغط بشكل أفضل.

تذكري أنه قبل البدء في أي برنامج للرقص أو التمارين الرياضية، يجب استشارة مع متخصص في العلاج الطبيعي أو طبيب العظام لتقييم حالتك وتوجيهك بشكل فردي.

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