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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع أسعار النفط بعد تخوفات من نقص الإمدادات

صدى البلد

أسعار النفط ارتفعت الثلاثاء 14 مايو وسط توقعات بتقلص الإمدادات في ظل تعطل محتمل للإنتاج في كندا بسبب حرائق الغابات، فضلا عن قوة الطلب وتخفيضات طوعية في الإنتاج.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتاً إلى 79.30 دولار للبرميل بحلول الساعة 1224 بتوقيت جرينتش. وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 19 سنتًا إلى 83.55 دولار للبرميل.

وقال توني سيكامور محلل السوق لدى (آي.جي) في مذكرة إن السوق تراقب حرائق الغابات في غرب كندا والتي يمكن أن تعطل إمدادات النفط في البلاد.

ومع بدء موسم حرائق الغابات في كندا، تسابق رجال الإطفاء لاحتواء حريق واحد في كولومبيا البريطانية، واثنين في ألبرتا، بالقرب من قلب صناعة النفط في البلاد. ولم يجر الإبلاغ عن أي اضطرابات تشغيلية.

لكن أليكس هودز، المحلل في شركة (ستون إكس) للسمسرة في الطاقة، قال إن الطاقة الإنتاجية لكندا البالغة 3.3 مليون برميل يوميا "من المرجح جدا أن تتأثر".

وارتفعت أسعار النفط بنحو 1% عند التسوية في جلسة التداول السابقة، بفضل تحسن الطلب من الولايات المتحدة والصين.

وتوقعت مجموعة سائقي السيارات الأمريكية (إيه.إيه.إيه) ارتفاع الرحلات البرية في عيد العمال خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة من 25 إلى 27 مايو إلى أعلى مستوى منذ 2000، في حين أظهرت البيانات الصينية في مطلع الأسبوع ارتفاع أسعار المستهلكين للشهر الثالث على التوالي.

وواصلت السوق أيضا التفاعل مع تعليقات وزير النفط العراقي حيان عبد الغني يوم الأحد، والتي قال فيها إن بغداد ستلتزم بتخفيضات الإنتاج الطوعية التي توصل إليها تحالف أوبك+ في اجتماعه المقبل في الأول من يونيو حزيران. ويضم التحالف منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجين من خارجها بقيادة روسيا.

ويعدل الوزير بهذه التصريحات عن أخرى أدلى بها بأن العراق أجرى ما يكفي من التخفيضات الطوعية ولن يوافق على أي تخفيضات جديدة في الإنتاج.

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