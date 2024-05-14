تعقد في ظروف استثنائية.. ما المنتظر من القمة العربية الـ 33؟

كشف الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية، تفاصيل عن القمة العربية ال33، قائلا: إنها قمة عربية هامة تعقد فى العاصمة البحرينية يوم الخميس القادم، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يكون هناك موقف عربي قوي لمواجهة التحديات التي تواجه المنطقة العربية.

وأضاف ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير، أن تلك القمة مهمة سواء فى توقيتها التي تعقد فيه أو من حيث القضايا المتصور بحثها، موضحا أنها تأتي فى ظل إستمرارية وتصاعد الهجوم الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة والذى دخل شهره الثامن.

وتابع أن هناك جرائم الحرب المستمرة والإبادة الجماعية التي تقوم بها إسرائيل وسياسة الحصار والتجويع والتهجير القسري، لافتا إلى أن هناك أيضا توترات متلاحقة تمر بها المنطقة مثل: توتر بين إيران وإسرائيل.