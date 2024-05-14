صافرات الإنذار تدوي في عسقلان ومستوطنات غلاف غزة

أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بإطلاق صفارات الإنذار جراء الغارات الجوية على عسقلان والمناطق المجاورة الأخرى حيث يتم إطلاق الصواريخ من غزة على المستوطنة الجنوبية الإسرائيلية.

وقبل يومين، أطلق صاروخ من قطاع غزة نحو عسقلان، أصاب شقة في المدينة وألحق أضرارا جسيمة بها.



وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" بداية أن الشقة التي أصابها الصاروخ كانت خالية من الناس وقت الاصطدام.

في حين أفاد مستشفى برزيلاي في عسقلان بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا بجروح طفيفة جراء سقوط صاروخ على شقة في المدينة، وتم نقلهم إلى المركز الطبي.