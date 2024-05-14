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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تدمير الجميع.. الدفاع الأوكرانية تكشف عن هجوم روسي بـ 18 مسيرة

مسيرات
مسيرات

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية دمرت جميع الطائرات بدون طيار الهجومية الثمانية عشر التي أطلقتها روسيا خلال الليل على الأراضي الأوكرانية.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قالت القوات الجوية على تطبيق المراسلة" تيليجرام" إن الطائرات بدون طيار أسقطت على عدة مناطق، بما في ذلك منطقة كييف ومناطق الخطوط الأمامية.

وأضافت أن روسيا أطلقت صاروخا باليستيا واحدا من إسكندر-M. ولم يكن من الواضح ما حدث للصاروخ.

تعرض شمال أوكرانيا إلى قصف روسي متواصل، حيث تم إجلاء ستة آلاف شخص، واستبدلت كييف قائداً عسكرياً مسؤولاً عن خط المواجهة في خاركيف، وأقرت بأن روسيا توسع هجومها، وأعلنت القوات الروسية القضاء على 1455 عسكرياً أوكرانياً، وضربت مطاراً عسكرياً وسط أوكرانيا، ونشرت فيديو للسيطرة على بلدة نوفوميخايلوفكا في دونيتسك، فيما قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن موسكو مستعدة لمواجهة الغرب إذا أراد القتال لصالح أوكرانيا في ساحة المعركة.


وأعلنت وزارة الدفاع الروسية القضاء على 1455 عسكرياً وتدمير عشرات الدبابات والمدرعات بما فيها الغربية، وإسقاط عشرات الصواريخ والمسيرات أطلقتها قوات كييف في 24 ساعة. وعززت قوات «الشمال» الروسية مواقعها وصدت 5 هجمات في منطقتي غلوبوكويه وتيكويه في مقاطعة خاركيف. كما عززت قوات «الغرب» مواقعها وصدت 13 هجوماً، وصدت قوات الجنوب 10 هجمات في دونيتسك، وأسقطت مقاتلة سو -27، و6 صواريخ توشكا-أو باليستية و39 صاروخاً «أولخا» وفامبر تشيكية وهيمارس أمريكية و5 قنابل موجهة هامر فرنسية، و5 قنابل مضادة للصواريخ هارم أمريكية و4 صواريخ «ستورم شادو» بريطانية.

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