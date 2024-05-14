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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تربية بني سويف تنظم المؤتمر السنوي الأول لقسم الصحة النفسية

صدى البلد

 نظمت كلية التربية ببني سويف المؤتمر السنوي الأول لقسم الصحة النفسية للعام الجامعي 2023/2024،تحت رعاية الدكتور منصور حسن  رئيس جامعة بني سويف.

 

وذلك تحت إشراف  الدكتور محمد حماد هندي عميد الكلية و الدكتور ولاء ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث و الدكتور أحمد فكري وكيل الكلية لشئون البيئة وخدمة المجتمع و الدكتور رمضان علي حسن وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب ، و الدكتور محمد مصطفى طه رئيس قسم الصحة النفسية ورئيس المؤتمر ، و الدكتور نرمين محمود عبده مقرر المؤتمر والدكتورة ياسمين صلاح منسق المؤتمر.

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شملت محاور المؤتمر آليات التوافق النفسي و التربية الخاصة والمستحدثات التكنولوجية في تشخيص الاضطرابات النفسية، وحضر المؤتمر الدكتور إمام مصطفى أستاذ علم النفس التربوي كلية التربية جامعة أسيوط، و الدكتور أيمن سالم أستاذ ورئيس قسم التربية  الخاصة جامعة القاهرة.

وأوضح رئيس الجامعة ، أن المؤتمر خرج بالعديد من التوصيات المهمة أبرزها  إجراء مزيد من البحوث حول فعالية استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في تشخيص الاضطرابات النفسية، و تدريب الباحثين في مجال الصحة النفسية على استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة في تقديم البرامج العلاجية لذوي الإعاقة، ومراعاة إتقان المفاهيم العلمية في الرسائل العلمية و التداخل بين كثير من المفاهيم في علم النفس الإيجابي ، وإجراء بحوث ورسائل علمية بينية بين قسم الصحة النفسية بكلية التربية والأقسام العلمية الأخرى (تكنولوجيا التعليم وعلم النفس التربوي و أقسام اضطرابات التخاطب بكلية الطب البشري.

وأضاف الدكتور محمد هندي  أن التوصيات شملت أيضاً ضرورة الاهتمام بالمشكلات النفسية التي يعاني منها الطلاب في كافة المراحل التعليمية وإجراء بحوث علاجية وإرشادية لهذه المشكلات ، و الاهتمام بدراسة البيئات التعليمية الدامجة للأطفال متعددي الإعاقة، والاهتمام ببحوث التأهيل المهني لذوي الإعاقات البسيطة، وضرورة الاهتمام بالدراسات الإكلينيكية ودراسات الحالة في مجال الصحة النفسية.

 

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الاضطرابات النفسية استخدام التطبيق التطبيقات التكنولوجية الحديثة التطبيقات التكنولوجية الرسائل العلمي الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الدكتورة الدكتور محمد مصطفى ذكاء الاصطناعي دراسات العليا والبحوث خدمة المجتمع شئون الدراسات العليا والبحوث

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