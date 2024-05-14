نائب محافظ بني سويف يتابع برنامج تدريب منسقي وحدة السكان

تفقد بلال حبش نائب المحافظ، سير البرنامج التدريبي ، الذي يتم تنفيذه ضمن أنشطة مشروع تمكين الشباب ورفع الوعي في مجال الصحة الإنجابية ، وذلك في حضور محمد سيد البحيري مدير وحدة السكان بالمحافظة، ونيرة نبيل وباقى أعضاء الوحدة بديوان عام المحافظة، في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

وتابع نائب المحافظ ، جانبا من أعمال التدريب، الذي يُعقد بمقر المجلس الشعبي المحلي للمحافظة ، و يأتي في إطار خطة السكان 2024 ،ومن خلال دمج محورين من محاور الاستراتيجية الوطنية السكان،وهما( الاستثمار في الثروة البشرية والتعليم والتعلم)والمتضمنة تدريب المنسقىن وشباب المبادرة ، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة

ويتناول البرنامج التدريبي عدة محاور وأهداف تتركز على العديد من الموضوعات والملفات والقضايا الهامة والمتعلقة بالقضية السكانية ، والتي تشمل : مناهضة العنف القائم على النوع ، والتدريب على الرسائل الإعلامية ومفهوم الصحة الإنجابية والتعريف بالوضع السكاني والتمكين الاقتصادي للمرأة وعلاقته بالحد من الزيادة السكانية ، التقديرات السكانية باستخدام حزمة سبكترا ، والتخطيط فضلا عن التعريف بأهداف وخطط وآليات العمل بوحدة السكان والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة.

وأكد نائب المحافظ_ المشرف العام على الوحدة_ أهمية الاستفادة من التدريب ، في بناء قدرات العاملين بالقضية السكانية ،لإدارة البرامج والخطط السكانية والتنموية ،مع استمرار عملية المتابعة والتقييم الميدانية للأنشطة السكانية والحرص على دعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي ،والمبادرات والبرامج الحكومية ذات العلاقة بالقضية السكانية والتنمية وذلك بالتعاون مع الشركاء المحليين.