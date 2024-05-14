عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نائب محافظ بني سويف يتابع برنامج تدريب منسقي وحدة السكان

صدى البلد

تفقد بلال حبش نائب المحافظ، سير البرنامج التدريبي ، الذي يتم تنفيذه ضمن أنشطة مشروع تمكين الشباب ورفع الوعي في مجال الصحة الإنجابية ، وذلك في حضور محمد سيد البحيري مدير وحدة السكان بالمحافظة، ونيرة نبيل وباقى أعضاء الوحدة بديوان عام المحافظة، في ضوء توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف.

وتابع نائب المحافظ ، جانبا من أعمال  التدريب، الذي يُعقد بمقر المجلس الشعبي المحلي للمحافظة ، و يأتي في إطار خطة السكان 2024 ،ومن خلال دمج محورين من محاور الاستراتيجية الوطنية السكان،وهما( الاستثمار في الثروة البشرية والتعليم والتعلم)والمتضمنة تدريب المنسقىن وشباب المبادرة ، وذلك بالتعاون مع الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة

سكرتير بني سويف يشهد اجتماع لجنة تنسيق الحفر لمراجعة توصيل المرافق وأعمال الترميم

محافظ بني سويف يتابع سير العمل بمشروعات المرحلة الأولى من "حياة كريمة"

ويتناول البرنامج التدريبي عدة محاور وأهداف تتركز على العديد من الموضوعات والملفات والقضايا الهامة والمتعلقة بالقضية السكانية ، والتي تشمل : مناهضة العنف القائم على النوع ، والتدريب على الرسائل الإعلامية ومفهوم الصحة الإنجابية والتعريف بالوضع السكاني والتمكين الاقتصادي للمرأة وعلاقته بالحد من الزيادة السكانية ، التقديرات السكانية باستخدام حزمة سبكترا ، والتخطيط فضلا عن التعريف بأهداف وخطط وآليات العمل بوحدة السكان والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة.

وأكد نائب المحافظ_ المشرف العام على الوحدة_ أهمية الاستفادة من التدريب ، في  بناء قدرات العاملين بالقضية السكانية ،لإدارة البرامج والخطط السكانية والتنموية ،مع استمرار عملية المتابعة والتقييم الميدانية للأنشطة السكانية والحرص على دعم المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي ،والمبادرات والبرامج الحكومية ذات العلاقة بالقضية السكانية والتنمية وذلك بالتعاون مع الشركاء المحليين.

الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بني سويف برنامج التدريب برنامج تدريب غنيم محافظ بنى سويف محافظ بني سويف محمد هاني غنيم محافظ بني سويف نائب محافظ بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زلزال إثيوبيا| أستاذ موارد مائية يحذر من كارثة.. فيديو

خلي بالك.. الفرق بين ورق العنب وورق التوت بعد انتشاره بالأسواق

تفاصيل ما حدث فى غرفة ملابس الزمالك بعد الخسارة من نهضة بركان

بأقل من نص سعره .. إضافة السكر الحر على بطاقة التموين

نزلت 6 آلاف جنيه| أسعار الأجهزة الكهربائية اليوم.. وهذا سعر التكييف

15 تصريحا ناريا.. حسام حسن يكشف لأول مرة حقيقة الأزمة مع صلاح

فستان جريء.. شيرين رضا تشعل السوشيال ميديا

مجدي عبد الغني يثير الجدل بسؤال عن استدعاء مصطفى شوبير للمنتخب.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

سكرتير بني سويف يشهد اجتماع لجنة تنسيق الحفر لمراجعة توصيل المرافق وأعمال الترميم

ترشيحاتنا

7 أشياء قبل النوم حرص عليها رسول الله ويغفلها كثيرون.. فهل تعرفها؟

برشلونة يفوز على ريال سوسيداد 2-0 بالدوري الإسباني

ماذا قال حسين لبيب للاعبي الزمالك عقب مباراة نهضة بركان؟.. حتحوت يوضح

مباراة الأهداف الملغية| التعادل 3-3 يحسم مواجهة ليفربول وأستون فيلا

جاءت من القلب.. تعليق ناري من هاني حتحوت على تصريحات حسام حسن

فئة 6 آلاف جنيه.. أفضل موبايل أوبو بكاميرا وبطارية جبارة لمحدودي الدخل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان لافت.. أبنة هيفاء وهبي تثير الجدل بهذه الإطلالة| شاهد

خطيرة ولذيذة.. طريقة عمل الكبدة بالخل والثوم والبقدونس

إنجاز تاريخي.. سباق بين شيكابالا ولاعب نهضة بركان على خطف رقم قياسي

أكلة الصيف الشهيرة .. إليك فوائد وأضرار الباذنجان

فيديو

بسبب زوجته.. سجن صاحب صورة الفستان المثير للجدل

المال والنفوذ .. أشرف زكي وطارق الشناوي في قسم الشرطة بسبب روجينا.. فيديوجراف

الأقوى منذ 20 عاما.. العاصفة الشمسية تصل مرحلتها الخامسة

بأقل من نص سعره .. إضافة السكر الحر على بطاقة التموين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-