سكرتير بني سويف يشهد اجتماع لجنة تنسيق الحفر لمراجعة توصيل المرافق وأعمال الترميم

ترأس اللواء حازم عزت السكرتير العام لمحافظة بني سويف، اليوم الاثنين، اجتماع لجنة تنسيق الحفر لمراجعة الأعمال الخاصة بالمرافق قبل تنفيذ بعض مشروعات الرصف، بحضور مسؤولي المرور والطرق وشركات المرافق من شركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء والغاز والاتصالات ومركز معلومات شبكات المرافق والوحدات المحلية، وبعض الإدارات المعنية بديوان عام المحافظة.



أكد السكرتير العام على توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بضرورة التكامل بين عناصر الجهاز الإداري بالمحافظة، لاسيما في اللجان المختصة التي تم تشكيلها في بعض الملفات الحيوية التي تتماس مع الحياة اليومية للمواطنين، بهدف تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطن في المدن والقرى، مشددا على أن ما تسفر عنه تلك الاجتماعات يتم عرضه على المحافظ للتوجيه بما يلزم.





وخلال الاجتماع، تم استعراض الطلبات الواردة للجنة تنسيق الحفر من قبل شركات المرافق (المياه والكهرباء والغاز والتليفونات) بمراكز ومدن المحافظة، والمتعلقة بإجراء قطوع عرضية وطولية ببعض الشوارع والطرق لتحسين خدمات المرافق، حيث تم التكليف بالتنسيق الدائم بين شركات المرافق والوحدات المحلية والمرور في تنفيذ المشروعات التي تتطلب اجراء قطوع في الطرق والمداخل لسرعة رد الشيء لأصله في أسرع وقت بعد الانتهاء من تنفيذ المشروعات، وحسب البرنامج الزمني المعد.



ووجه السكرتير العام رؤساء المدن بالمتابعة اليومية لأعمال الترميم ورد الشيء لأصله بعد الانتهاء من المشروعات، مع ضرورة تكثيف المرور على الشوارع بنطاق كل مركز، مشددًا عليهم بعدم السماح بأي تقصير في ذلك، مع ضرورة الالتزام بالخطط والبرامج الزمنية المحددة.