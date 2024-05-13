محافظ بنى سويف يوجه بتسريع وتيرة العمل بمشروعات المرحلة الأولى من "حياة كريمة"

وجه محافظ بنى سويف الدكتور محمد هاني غنيم ، بتسريع وتيرة العمل بمشروعات المرحلة الأولى من "حياة كريمة" لسرعة الانتهاء منها وتسليمها، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة سواء على مستوى أجهزة المحافظة التنفيذية أو مستوى الوزارات والجهات والهيئات المركزية.



جاء ذلك خلال اجتماع، عقده المحافظ اليوم /الاثنين/ لبحث مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى، بحضور مسؤولى القطاعات والأجهزة التنفيذية المشاركة في تنفيذ المبادرة.



كما وجه غنيم بتعزيز التنسيق وتضافر كافة الجهات ذات الصلة لمتابعة لمشروعات مبادرة "حياة كريمة " على أرض الواقع وبشكل ميداني ومستمر وفي وجود ممثلي تلك الجهات، لمتابعة المقاولين والشركات المنفذة ، والوقوف على المعوقات أولًا بأول لسرعة تذليلها، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.



وتناول الاجتماع أيضا تفاصيل ومستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة في مختلف القطاعات والمرافق، حيث تم استعراض نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز والموقف الحالي للمشروعات المنتهية وتلك التي تحتاج لبعض الإجراءات لتذليل وتوفير المتطلبات اللازمة.