وكيل تعليم بني سويف يشدد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول بلجان الامتحانات

شدد وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بني سويف هاني عنتر على ضرورة الالتزام بكافة التعليمات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات والتأكيد على حظر اصطحاب الهاتف المحمول داخل اللجان سواء مع الملاحظين أو الطلاب وعدم التهاون في تطبيق القانون والقرارات الوزارية بشأن حالات الغش والشغب.

ووجه بتوفير كافة التيسيرات اللازمة لعقد الامتحانات بسلاسة ودون معوقات، مع التواصل المستمر بين غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية لتقديم الدعم الفني وتذليل كافة العقبات التي تواجه العملية الامتحانية.



جاء ذلك خلال تفقد عنتر اليوم الاثنين سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني لعام 2023 / 2024، بعدد من اللجان التابعة لإدارة ببا التعليمية، حيث أدى ما يزيد عن 21 ألف طالبا وطالبة بالصف الأول الثانوي ( نظامي وخدمات ومنازل ) الامتحان في مادتي الكيمياء والتربية الوطنية خلال 92 مدرسة ثانوي في مدن وقرى المحافظة، كما أدى ما يزيد عن 165 ألف تلميذا وتلميذة بالصفين الرابع والخامس الامتحان في العلوم وict للصف الرابع والرياضيات والمهارات المهنية للصف الخامس.



فيما أدى طلاب الصفين الأول والثاني الإعدادي والبالغ عددهم 143 ألف طالب وطالبة الامتحان في مادتي الجبر والكمبيوتر للصف الأول الإعدادي والعلوم والتربية الدينية للصف الثاني، كما واصل ما يزيد عن 53 ألف طالب وطالبة بالتعليم الفني امتحان نهاية الفصل الدراسي الثاني لسنوات النقل بمختلف أنواعه ( صناعي وتجاري وزراعي ) خلال 53 مدرسة على مستوى المحافظة.



واستهل وكيل الوزارة جولته بتفقد لجان مدرسة فاطمة الزهراء الثانوية بنات واطمأن على دخول طلاب الصف الأول الثانوي على منصة الامتحان من خلال جهاز التابلت والتي تشمل على أسئلة اختبار من متعدد بنسبة 85 % وكذلك أداء الطلاب الأسئلة المقالية بنسبة 15 %.



كما اطمأن على أداء طلاب صفوف النقل للمرحلة الإعدادية بتفقد لجان مدرسة السلطاني الإعدادية المشتركة كما تفقد لجان مدرسة فابريقة ببا الابتدائية واختتمت الجولة بتفقد مدرسة ببا الصناعية العسكرية بنين، للاطمئنان على انتظام الطلاب داخل اللجان ومستوى الامتحان ووضوح الأسئلة وعدم وجود أي مشكلات.