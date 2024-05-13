محافظ بني سويف يتابع سير العمل بمشروعات المرحلة الأولى من "حياة كريمة"

وجه الدكتور محمد هاني فنيم محافظ بنى سويف، بتعزيز التنسيق وتضافر كافة الجهات ذات الصلة لمتابعة لمشروعات مبادرة حياة كريمة على أرض الواقع وبشكل ميداني ومستمر وفي وجود ممثلى تلك الجهات، لمتابعة المقاولين والشركات المنفذة والوقوف على المعوقات أولًا بأول لسرعة تذليلها، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.

وأكد على ضرورة تكليف كافة القطاعات بإرسال تقارير دورية "كل فيما يخصه" يشمل نسبة التنفيذ والانـجاز ومعوقات سير الأعمال لتذليلها وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات والوزارات المعنية.





جاء ذلك خلال الاجتماع ، الذي عقده ، لمناقشة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى.

وحضر الاجتماع، السيد بلال حبش نائب المحافظ ، والدكتور محمد جبر معاون المحافظ منسق عام مبادرة حياة كريمة ببني سويف، ومسؤولى القطاعات والأجهزة التنفيذية المشاركة في تنفيذ المبادرة من جهاز التعمير ودار الهندسة ورؤساء الوحدات المحلية بمركزي ببا وناصر ووكلاء الوزارات ومديري عموم المديريات والجهات الحكومية وشركات المرافق.

ناقش المحافظ تفاصيل ومستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة في مختلف القطاعات والمرافق، حيث تم استعراض نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز والموقف الحالي للمشروعات المنتهية وتلك التي تحتاج لبعض الإجراءات لتذليل وتوفير المتطلبات اللازمة للدفع وتسريع وتيرة العمل بها لسرعة الانتهاء منها وتسليمها، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة سواء على مستوى أجهزة المحافظة التنفيذية أو مستوى الوزارات والجهات والهيئات المركزية.