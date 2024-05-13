عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ بني سويف يتابع سير العمل بمشروعات المرحلة الأولى من "حياة كريمة"

صدى البلد

وجه الدكتور محمد هاني فنيم محافظ بنى سويف، بتعزيز التنسيق وتضافر كافة الجهات ذات الصلة لمتابعة لمشروعات مبادرة حياة كريمة  على أرض الواقع وبشكل ميداني ومستمر وفي وجود ممثلى تلك الجهات، لمتابعة المقاولين والشركات المنفذة والوقوف على المعوقات أولًا بأول لسرعة تذليلها، بهدف تسريع وتيرة العمل للانتهاء من الأعمال في التوقيتات المحددة.

وأكد على ضرورة تكليف كافة القطاعات بإرسال تقارير دورية "كل فيما يخصه" يشمل نسبة التنفيذ والانـجاز ومعوقات سير الأعمال لتذليلها وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات والوزارات المعنية.

وكيل تعليم بني سويف يشدد على عدم اصطحاب الهاتف المحمول بلجان الامتحانات

محافظ بنى سويف يوجه بتسريع وتيرة العمل بمشروعات المرحلة الأولى من "حياة كريمة"



جاء ذلك خلال الاجتماع ، الذي عقده ، لمناقشة مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" ، ضمن المشروع القومي لتطوير القرى.

وحضر الاجتماع، السيد بلال حبش نائب المحافظ ، والدكتور محمد جبر معاون المحافظ منسق عام مبادرة حياة كريمة ببني سويف، ومسؤولى القطاعات والأجهزة التنفيذية المشاركة في تنفيذ المبادرة من جهاز التعمير ودار الهندسة ورؤساء الوحدات المحلية بمركزي ببا وناصر ووكلاء الوزارات ومديري عموم المديريات والجهات الحكومية وشركات المرافق.

ناقش المحافظ تفاصيل ومستجدات الموقف التنفيذي  لمشروعات المبادرة في مختلف القطاعات والمرافق، حيث تم استعراض نسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز والموقف الحالي للمشروعات المنتهية وتلك التي تحتاج لبعض الإجراءات لتذليل وتوفير المتطلبات  اللازمة للدفع وتسريع وتيرة العمل بها لسرعة الانتهاء منها وتسليمها، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات ذات الصلة سواء على مستوى أجهزة المحافظة التنفيذية أو مستوى الوزارات والجهات والهيئات المركزية.

ببنى سويف بني سويف تعليم بني سويف عدم اصطحاب الهاتف المحمول مبادرة حياة كريمة محافظ بني سويف مشروعات مبادرة حياة كريمة مشروعات المبادرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهود هيطلعوا يتكلموا.. زوجة عصام صاصا تفجر مفاجأة عن الحادثة

قناة مجانية تذيع لقاء الزمالك ونهضة بركان في نهائي الكونفدرالية

500 جنيه|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بمحال الصاغة

انخفاض أسعار الذهب اليوم في مصر

تراجع 350 قرشا| الدولار يواصل الهبوط أمام الجنيه ومفاجأة في سعره بالبنوك

مدحت شلبي يوجه رسالة لجماهير الأهلي بشأن موديست.. فيديو

فستان جريء.. شيرين رضا تشعل السوشيال ميديا

عصام صاصا يعرض التصالح من دبي.. وأسرة ضحيته: مش موافقين

موضوعات متعلقة

جامعة بني سويف توقع بروتوكول تعاون مع جمعية مستثمري المناطق الصناعية بالمحافظة

ترشيحاتنا

وزير الصحة ونظيره اليوناني يبحثان فرص التعاون في تطوير وإنشاء مرافق الرعاية

حزب الله يعرض فيديو لاستهداف دبابة إسرائيلية داخل ثكنة عسكرية.. شاهد

من بينها مسكن شهير.. هيئة الدواء تسحب تشغيلات أدوية من الأسواق.. تفاصيل

رفع أسعار زيوت السيارات خلال مايو 2024

تحقيقات موسعة في تشويه طالبة بـ فيلر فاسد داخل عيادة شهيرة بمدينة نصر

بقذائف هاون.. كتائب القسام تعلن استهداف جنود الاحتلال عند معبر رفح الفلسطيني


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جريء.. شيرين رضا تشعل السوشيال ميديا

بالبرنس والقهوة.. مي سليم تثير الجدل بأحدث جلسة تصوير

ملابس لافتة.. شيري عادل تستعرض جمالها

خلي بالك.. الفرق بين ورق العنب وورق التوت بعد انتشاره بالأسواق

فيديو

بأقل من نص سعره .. إضافة السكر الحر على بطاقة التموين

قبل عيد الأضحى .. موعد صرف مرتبات شهر يونيو للموظفين

تحذير الأرصاد | عواصف ترابية وأمطار وتقلبات على القاهرة والمحافظات .. فيديو

محمد رمضان يكشف خطته للوصول إلى العالمية .. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: من طرف خفي 39

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-