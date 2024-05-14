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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الإسكان: 40كم خطوط صرف صحي لبيت الوطن وتطوير طريق R5 بالقاهرة الجديدة

صدى البلد

قال الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه جارٍي تنفيذ خطوط انحدار صرف صحي بأقطار مختلفة بإجمالي أطوال 40 كم، لخدمة مشروع بيت الوطن، والبدء فى تطوير طريق ( R5) الرابط بين التسعين الجنوبي والتسعين الشمالي بالامتداد الشرقي لمدينة القاهرة الجديدة، والذي يخدم بعض المناطق الهامة.

وأكد وزير الإسكان أن ذلك يأتي استمراراَ لعملية التطوير الشاملة للمحاور والطرق الرئيسية والفرعية بمدينة القاهرة الجديدة، وربطها بالطرق الرئيسية (السويس - الطريق الأوسطي – الطريق الدائري – طريق العين السخنة)، بجانب أهمية مشروع بيت الوطن لربط أبناء مصر بالخارج بوطنهم الأم، مضيفاً أن قطاع الطرق والمرافق بالمدينة يشهد طفرة حالياً حقيقية، وذلك بهدف التيسير على سكان المدينة.

وأوضح المهندس عبدالرءوف الغيططي، رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، أن أعمال تطوير طريق  R5 بمنطقة الامتداد الشرقي للمدينة تخدم ( منطقة التمر حنة - منطقة النوادي - جميع الكمبوندات الموجودة بالمنطقة) ، حيث تتم عملية التطوير باستخدام طريقة (fdr )، وهى إعادة استخدام الطبقات الأسفلتية القديمة، ويضاف عليها بعض كميات الأسمنت مما يعطى أعلى إفادة ممكنة، بجانب سرعة الإنجاز وتقليل كميات المخلفات الناتجة، كما أن هذه العملية تحدث بالكامل على الطريق نفسه، ولا تحتاج لنقلها خارج الموقع.

في السياق ذاته، تفقد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، رافع الصرف الصحي (رقم ٤ )، والخط الناقل من المحطة إلى محطة المعالجة الرئيسية بطول ٢٨ كم .

وأوضح الغيطي، أنه يتم تنفيذ خطوط انحدار بأقطار من ( ٢٥٠ مم  : 2500مم ) بإجمالى أطوال 40 كم، والتي تقوم بنقل مياه الصرف الصحى من منطقة بيت الوطن إلى محطة الصرف الصحى رقم ( 4 ) لتقوم بدورها بنقل تصرفات الصرف الصحى بمنطقة بيت الوطن إلى محطة المعالجة الرئيسية المخصصة للمنطقة، وتعتبر محطة الصرف ( رقم 4 ) جزءا من الحل العاجل والحل الآجل لمنظومة الصرف بالمدينة.

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