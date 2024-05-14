سرطانات وضعف بالقلب والكبد.. أبرز مخاطر تأثير أنيميا البحر المتوسط على الجسم

قالت الدكتورة منى حمدي، أستاذ أمراض الباطنة بجامعة القاهرة، إن أنيميا البحر المتوسط يتم تصنيفها كـ إعاقة لأنها أنيميا غير عادية، مشيرة إلى أنها تسبب تكسير فى فقرات الدم، وبالتالي يضطر المريض إلى إجراء نقل دم.

وأضافت الدكتورة منى حمدي، أستاذ أمراض الباطنة بجامعة القاهرة، خلال حوارها ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدي البلد”، تقديم الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير، أن أنيميا البحر المتوسط تؤثر على القلب وتسبب ضعفه ويحدث تليف فى الكبد ومن الممكن أن تتسبب أيضا فى سرطانات الكبد، إضافة إلى حدوث مرض السكري وهشاشة فى العظام.

وتابعت الدكتورة منى حمدي، أستاذ أمراض الباطنة بجامعة القاهرة، أن أنيميا البحر المتوسط تتسبب في ضعف الغدد، وبالتالي يكون المريض لديه مشكلة فى عدم البلوغ نتيجة إصابة الغدد بهذه الأنيميا، وعلاجها الوحيد هو زرع النخاع أو العلاج بالجينات.