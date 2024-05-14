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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

اقتصادية قناة السويس: نجحنا في جذب أكثر من 14 مستثمرا الفترة الماضية

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد أحمد سعد المدير التنفيذي للمنطقة الإقتصادية بقناة السويس أن الهيئة تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات للدولة من خلل الحوافز والترويج للمنطقة الاقتصادية.

و قال  المدير التنفيذي للمنطقة الإقتصادية بقناة السويس خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب لمناقشة موازنة الهيئة 24/25: كان لدينا تحديات وعوائق حرصنا علي إزالتها ، ووضع خطة جاذبة أمام المستثمرين وخاصة المصدرين منهم مثل قطاع العقارات وحال موافقتهم نقوم بتجهيز المرافق لهم  .

و اضاف  : " وبالفعل تم الاستجابة ونجحنا في جذب أكتر من 14 مستثمر أجنبي خلال الفترة الماضية".

و قال :" نستهدف المصدرين لزيادة صادرتنا ولدينا خطة سنوية واستراتيجية واضحة للترويج ولكن نتعامل مع المتغيرات الدولية بشكل مستمر لنكون أكثر مرونة ولدينا مميزات عديدة وخاصة بعد دمج الموانئ مع المنطقة الصناعية وهو ما شجع مستثمرين من شرق آسيا وتركيا  علي الدخول والاستثمار بمصر .

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