تزايد الإقبال.. الغردقة ومرسى علم تستقبلان 20 ألف سائح خلال يوم واحد

تشهد السياحة في منتجعات الغردقة ومرسى علم إقبالًا كبيرًا في هذه الفترة، حيث يتصدر السياح الألمان قائمة الزوار، وذلك مع ارتفاع نسب الإشغال السياحي في المنطقة.

ووفقًا لجداول الوصول في مطاري الغردقة ومرسى علم الدوليين، فإن عدد السياح الذين وصلوا خلال اليوم الثلاثاء بلغ 20 ألف سائح من مختلف الجنسيات، عبر 98 رحلة طيران دولية.

ومن المتوقع أن يستقبل مطار مرسى علم الدولي اليوم الثلاثاء 26 رحلة طيران دولية أوروبية، تقل حوالي 5 آلاف سائح، ضمن إجمالي 145 رحلة طيران خلال الأسبوع.

وتشمل الرحلات المقررة وصولها خلال اليوم الثلاثاء 6 رحلات من المطارات التشيكية، و9 رحلات من المطارات البولندية، و6 رحلات من المانيا، و4 رحلات من ايطاليا، بالإضافة إلى رحلة من سويسرا ورحلة من هولندا.

من جهة أخرى، يستقبل مطار الغردقة حوالي 15 ألف سائح يصلون على متن 72 رحلة طيران دولية أوروبية.

وتتميز القرى والمنتجعات السياحية في الغردقة بتنوع الجنسيات بين الزوار، حيث يتواجد السياح الألمان بجانب الإنجليز والروس والبلجيك.