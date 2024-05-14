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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب أنشطتها بالبحر الأحمر.. الاتحاد الأوروبي يوسع دائرة العقوبات على إيران

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي يوسع العقوبات على ايران

أعلن المجلس الأوروبي، اليوم الثلاثاء، عن توسيع نطاق إطار الإجراءات التقييدية الأوروبية على إيران في ضوء “دعمها العسكري للحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا”.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أشارت المذكرة الصادرة بهذا الصدد إلى أن “الإطار، الذي تم اعتماده في يوليو 2023، يحظر حاليًا تصدير مكونات مستخدمة في صناعة مركبات جوية بدون طيار (UAVs) من الاتحاد الأوروبي إلى إيران، وينص على قيود سفر وتدابير تجميد الأصول ضد أشخاص مسؤولين عن الدعم والمشاركة في برنامج المسيّرات الإيراني”.

وأضافت المذكرة “في ضوء الدعم العسكري المستمر الذي تقدمه إيران للحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا وكذلك لجماعات مسلحة غير حكومية في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأحمر، وفي أعقاب الهجمات الإيرانية بالمسيّرات والصواريخ ضد إسرائيل في 13 أبريل 2024، فإن المجلس قرر أن الإجراءات التقييدية لن تشمل الطائرات بدون طيار فحسب، بل الصواريخ أيضًا”.

وأفادت بأنه بفضل توسيع إطار العقوبات، فإن الاتحاد الأوروبي سيكون قادرًا على استهداف أشخاص وكيانات تزود أو تبيع أو تشارك بطريقة أخرى في نقل الصواريخ والطائرات الإيرانية بدون طيار دعما للحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا، وتستخدمها جماعات وكيانات مسلحة لتقويض السلام والأمن في الشرق الأوسط ومنطقة البحر الأحمر، أو تنتهك  قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2216 (2015)”.

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