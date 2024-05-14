تعرف على هدية شيخ الأزهر للعاملين بالمعاهد والإدارات التعليمية

وافق فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، على صرف مكافأة قدرها 1000 جنيه، لجميع العاملين بالمناطق الأزهرية والإدارات التعليمية والمعاهد على مستوى الجمهورية.

ويشمل صرف مكافأة شيخ الأزهر، المدرسين والإداريين والعمال والوعاظ الدائمين والمتعاقدين بنظام أجر الحصة والمتعاقدين بنظام أجر اليومية (عاملات رياض الأطفال) وكذلك المنتدبين بالمناطق الأزهرية.

وتخصم مكافأة شيخ الأزهر، على بند رقم 3 نوع رقم 2 مكافأة تشجيعية للإداريين والوعاظ والعمال، وعلى بند رقم 3 نوع رقم 14 مكافآت الامتحانات للمعلمين وخلافه، والمتعاقدين على بند (2/3) أجور موسمين فيتم الخصم بها على بند 2 نوع 3، أجور موسمين لما تحقق من انضباط في أعمال امتحانات النقل للترم الثاني من العام الدراسي الماسي 2023-2024، وتقدم العملية التعليمية، وذلك للعاملين المشاركين في العمل خلال فترة امتحانات النقل الترم الثاني.