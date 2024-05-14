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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 6 سنوات للمتهمين بحيازة أسلحة نارية واستعراض القوة بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الثانية بالسجن المشدد 3 سنوات لـ 6 متهمين لحيازة أسلحة نارية واستعراض القوة وإطلاق أعيرة نارية، بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.

وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 3813 لسنة 2023 جنايات قسم أول شبرا الخيمة والمقيدة برقم 3472 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، تتهم النيابة العامة "محمودا.م.إ" 39 سنة - فني صيانة، و"احمد.م.ا.ت" 32 سنة - سمكري، و"محرم.ف.ا.ع" 34 سنة - صاحب محل، و"عبد الله.ف.ا.ع" 19 سنة، و"عبد الرحمن ف ا.ع"، و"محمد.ع.ح.ع" مقيمون دائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة، لأنهم في يوم 7/2/2023 المتهمين جميعا حازوا وأحرزوا بغير ترخيص أسلحة نارية غير مششخنة.

وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين حازوا وأحرزوا ذخائر مما يستخدم على السلاح الناري موضوع الاتهام السابق دون أن يكون مرخصا لهم بحيازتها أو إحرازها.

وأوضح أمر الإحالة أن المتهمين قاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف والتهديد بها ضد عدد من المواطنين وذلك بقصد ترويعهم وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم وفرض السيطرة عليهم، وكان من شأنه ذلك الفعل والتهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليهم وتكدير أمنهم وسكينتهم وتكدير الأمن والسكينة العامة، وكان ذلك باستخدام الأسلحة موضوع الوصف السابق.

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