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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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إزاي تقدم على التصالح في مخالفات البناء؟.. متحدث التنمية المحلية يكشف أسهل طرق

التصالح فى مخالفات
التصالح فى مخالفات البناء

كشف الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزراة التنمية المحلية، عن طرق التقديم على التصالح في مخالفات البناء، مشيرا إلى أن الدولة المصرية حريصة على تسهيل عملية التصالح في المخالفات المتعلقة بالبناء.

واضاف قسام، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة اون، مساء اليوم الثلاثاء، ان كافة المحافظات تشهد إقبالاً كبيراً على مدار اليوم فى أعداد المواطنين الراغبين فى تقديم طلبات التصالح أو الاستفسار عن الأوراق المطلوبة وذلك بعد التيسيرات المقدمة من الدولة و التي يتضمنها قانون التصالح الجديد والتي أعلنتها الدولة خلال الأيام الماضية.

وتابع انه استقبلت المراكز التكنولوجية بجميع المحافظات في حوالى 341 مركز ومدينة وحي وعدد من دواوين عموم المحافظات حوالى 50 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء.

التنمية المحلية الإعلامية لميس الحديدي المراكز التكنولوجية دواوين عموم المحافظات دكتور خالد قاسم طلبات التصالح لتصالح في مخالفات البناء قانون التصالح الجديد قانون التصالح وزراة التنمية المحلية

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