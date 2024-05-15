وزير الخارجية التونسي ونظيره السوري يدعوان لتكثيف تبادل زيارات كبار المسئولين بين البلدين

دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، ووزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل مقداد، إلى تكثيف تبادل زيارات كبار المسؤولين بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية -في بيان أمس الثلاثاء- أن الدعوة جاءت خلال لقاء الوزيرين على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الثالثة والثلاثين المنعقدة بالمنامة.

وبحث الوزيران علاقات التعاون المتميزة القائمة بين تونس وسوريا في مختلف المجالات، كما تطرقا إلى حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، بالإضافة إلى أهم مشروعات القرارات التي ستعرض على القمة.