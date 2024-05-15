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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الخارجية التونسي ونظيره السوري يدعوان لتكثيف تبادل زيارات كبار المسئولين بين البلدين

وزير الخارجية التونسي
وزير الخارجية التونسي ونظيره السوري

دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار، ووزير الخارجية والمغتربين السوري، فيصل مقداد، إلى تكثيف تبادل زيارات كبار المسؤولين بين البلدين.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية -في بيان أمس الثلاثاء- أن الدعوة جاءت خلال لقاء الوزيرين على هامش الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الثالثة والثلاثين المنعقدة بالمنامة.

وبحث الوزيران علاقات التعاون المتميزة القائمة بين تونس وسوريا في مختلف المجالات، كما تطرقا إلى حرب الإبادة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، بالإضافة إلى أهم مشروعات القرارات التي ستعرض على القمة.

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