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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

طلب إحاطة لديوان محافظة دمياط بشأن إنشاء طريق لعزبة الوهيبة في كفر البطيخ

النائبة ايفلين متى
النائبة ايفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب

تقدمت النائبة ايفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة لديوان محافظة دمياط بشأن إنشاء طريق لعزبة الوهيبة -  مركز كفر البطيخ وتغطية  ترعة صرف بطول ٧٠٠ /٨٠٠ م.

 

وأشارت متى فى بيان صحفى لها إلى أن هناك صعوبة فى الفترة الحالية فى وصول سيارات الإسعاف والمطافي وعربات دفن الموتى إلي أهالى عزبة الوهيبة نظرا لعدم وجود طريق لديهم.

 

وأكدت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب أن عدم وصول سيارات الإسعاف والمطافي وعربات دفن الموتي إلي أهالى عزبة الوهيبة نظرا لعدم وجود طريق لديهم، يتسبب في إهدار أرواح عند نشوب الحرائق أو عند الإحتياج إلى سيارات إسعاف.

 

وأوضحت أن أهالى عزبة الوهيبة يضطرون لحمل الموتي والمرضي في ملاءات سيرا علي الأقدام حتي الطريق الزراعي للوصول إلى المدافن لدفن الموتى ، والمستشفيات لعلاج المرضى، متسائلة أين حقوق الإنسان ونحن في منتصف ٢٠٢٤ وليس لديهم طريق.

طلب احاطة ديوان محافظة دمياط سيارات الإسعاف المطافي عربات دفن الموتي

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