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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: محاولات الغرب مصادرة الأصول الروسية "استعمارية وجزء من حرب هجينة"

الخارجية الروسية
الخارجية الروسية

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الأربعاء، أن محاولات الدول الغربية مصادرة الأصول الروسية تنتهك قوانينها الخاصة وتخاطر بتقويض النظام المالي الدولي.

ووصفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية، ماريا زاخاروفا، مثل هذه المحاولات بأنها "استعمارية" جديدة وجزء من "حرب هجينة" كان الغرب يشنها ضد موسكو.

كما حذرت زاخاروفا، قبل قليل، من أن قواتها ستدمر أي  إمدادات عسكرية أمريكية جديدة إلى أوكرانيا.

وحول زيارة زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى كييف، قالت زاخاروفا إنها تشير إلى قلق بايدن من الوضع على الجبهة

ووفقا ل "روسيا اليوم"، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية إن زيارة بلينكن إلى كييف كانت "للسخرية" من الشعب الأوكراني.

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