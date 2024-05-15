دور الشناوي.. ريهام بكير تكشف عن رؤيتها لنهائي دوري الأبطال والكونفدرالية

كشفت ريهام بكير الناقدة الرياضية ونائب رئيس تحرير موقع صدى البلد الإخباري عن رؤيتها لمباراة الزمالك ونهضة بركان في إياب نهائي الكونفدرالية.

وقالت ريهام بكير إن الزمالك مطالب بالفوز وحسم الأمر مبكرا وعدم السماح لنهضة بركان بالتسجيل مطلقا مع ضرورة التمركز الدفاعي الجيد وتحرير خط الهجوم والتحفظ في خط الوسط وتوزيع الجهد من خلال التغييرات حتى لا يتضرر الفريق بدنيا.

وأضافت بكير عبر إذاعة راديو مصر مع الإذاعي أحمد منتصر، أن الأهلي أيضا مطالب بالفوز في رادس على الترجي التونسي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا السبت المقبل وأن مصطفى شوبير هو من سيحرس مرمى الأحمر في الذهاب رغم جاهزية محمد الشناوي.

وأكدت بكير أن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر استقر على أن الشناوي سيكون حارس منتخب مصر الأساسي في مباراة بوركينا فاسو.