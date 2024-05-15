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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

جامعة دمياط تدرس تطوير مركز تكنولوجيا في مدينة الأثاث

جامعه دمياط
جامعه دمياط

زار  الدكتور حمدان ربيع المتولي رئيس جامعة ه دمياط،  مدينة دمياط للأثاث رفقة وفد من أساتذة الجامعة ضم كلاً من الدكتور محمد عبده عماشة نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور المتولي مصطفى سليم عميد كلية الزراعة و الدكتور حمدي الغندور عميد كلية الهندسةو الدكتور وائل عبد القادر عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي والدكتورة غادة الصياد عميد كلية الفنون التطبيقية والدكتور سمير الجمال عميد كلية الحقوق والدكتور محمد عبد الحميد شهاب وكيل كلية التجارة لشئون التعليم والطلاب والقائم بعمل أمين عام الجامعة  والدكتور الأمير أحمد شوقي كلية الفنون التطبيقية والدكتور إبراهيم المهدي كلية الحقوق والدكتورة سمر صلاح نعمان كلية الفنون التطبيقية .

وكان في استقبال رئيس الجامعة والوفد المرافق اللواء حازم عبدالمعز هدهود رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط، لتبدأ مراسم الزيارة بتفقد معامل مركز تكنولوجيا الأثاث بالمدينة والاطلاع على الأجهزة والمعدات الموجودة به والتعرف على خصائص كل منها ووظائفه ، ثم عقد اجتماع لبحث سبل التعاون المشترك لتطوير المركز في مجال التعليم والتدريب. 


بدأ الاجتماع بعرض المخطط العام لمدينة دمياط للأثاث والأحياء المقسم إليها على مساحة ٣٣١ فدانا مع شرح الهدف من تطوير مركز تكنولوجيا الأثاث والخدمات المستهدفة للمركز والمنقسمة إلى استشارات فنية وخدمات التصميم المتكامل ، كذلك بيان مهام الأقسام الحالية والأقسام المستهدفة للمركز وأخيراً عرض فيلم متضمن تصور مستقبلي للمدينة بعد تطويرها.

 

ومن جانبه استعرض أساتذة الجامعة بعض المقترحات لتطوير المركز على مائدة الاجتماع. 


كما استعرض فريق من خريجي الدفعة الأولى بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي مشروع تخرجهم والفائز بدعم مادي من وزارة الإتصالات  ويشمل منصة إلكترونية تحمل مسمى " صنعتي" تربط بين صانعي الأثاث والمستهلكين بهدف تسويق صناعة الأثاث دمياط. 

 

وأكد الأستاذ الدكتور حمدان ربيع المتولي أن الجامعة بكافة أقسامها وأساتذتها ومنتسبيها على كامل الاستعداد لتقديم كافة سبل التعاون لدعم صناعة الأثاث بدمياط والنهوض بها وخدمة المجتمع المحيط.

 

وفي ختام الزيارة أهدى اللواء حازم عبد المعز هدهود رئيس مجلس إدارة شركة مدينة دمياط درع شكر وتقدير للأستاذ الدكتور حمدان ربيع رئيس الجامعة معربا عن سعادته بتلك الزيارة التي ستؤتى ثمارها لخدمة المجتمع.

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دمياط التعليم والتدريب التعاون المشترك الحاسبات والذكاء الاصطناعى التعليم والطلاب المخطط العام الفنون التطبيقية بروتوكول تعاون

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