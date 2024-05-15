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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

جهاز دمياط الجديدة والغرفة التجارية يوقعان بروتوكول تعاون لتطوير المنشآت

خلال التوقيع
خلال التوقيع

وقع الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، ومحمد فايد، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط ، بروتوكول تعاون بين الجهاز ومجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط ، لتنفيذ أعمال تطوير المنشآت والقطاعات التابعة للغرفة، وذلك بحضور معاونى رئيس الجهاز وأعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط ، وأمين عام الغرفة التجارية والمستشار الهندسى للغرفة التجارية بدمياط. 

وصرح الدكتور محمد خلف الله، بأن البروتوكول يأتى في إطار التعاون المثمر والبناء بين الجهاز والغرفة التجارية بدمياط  ، ورغبة مجلس إدارة الغرفة التجارية في الاستفادة من إمكانيات الجهاز، لما يمتلكه من خبرات ومتخصصين فى تنفيذ أعمال تطوير المنشآت والقطاعات التابعة للغرفة التجارية.

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وأضاف رئيس الجهاز  ، أنه تم الاتفاق بين طرفي البروتوكول على إنابة الغرفة التجارية بدمياط لجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة فى أعمال التجهيز لمستندات الطرح والإسناد والإشراف على تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير وصيانة ورفع كفاءة والإشراف على المنشآت التابعة للغرفة التجارية. 

وأوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط ، أن الغرفة تهدف إلى تنمية وتنشيط وتوحيد الجهود لرفع مستوى المهنة وما يتعلق بالتجارة والنهوض بها لمسايرة التطورات التكنولوجية العالمية، من خلال توقيع مثل هذا البروتوكول، لتطوير المنشآت التابعة للغرفة مثل مصاعد مبنى الغرفة التجارية بدمياط ، وتطوير سوق الجملة بمدينة دمياط الجديدة ، ودراسة كيفية الإستفادة من  السوق لخدمة المناطق المجاورة.

وأعرب رئيس الجهاز، عن سعادته وتقديره وشكره لمجلس إدارة الغرفة التجارية بدمياط على كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وعلى حرصه على استمرار التعاون بين الجهاز والغرفة التجارية بدمياط.

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