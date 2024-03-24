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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أجهزة مدن دمياط الجديدة وأخميم والشروق تُواصل أعمال التطوير ورفع الكفاءة والصيانة

صدى البلد

واصلت أجهزة مدن دمياط الجديدة، وأخميم الجديدة، والشروق، أعمال التطوير ورفع الكفاءة والصيانة لشبكات الكهرباء، وحملات النظافة، وذلك فى إطار السعى المستمر لتحسين بنية المرافق وتطويرها بالمدن الجديدة، وزيادة تحسين الرؤية البصرية، واستجابةً لطلبات المواطنين.

وفي السياق ذاته، قال الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، إنه تم الانتهاء من تنفيذ وإنارة الطريق شمال جامعة دمياط بطول ١٥٠٠ متر، حيث تم تنفيذ الكابلات و 42 عامودا مزدوجا، وتركيب كشافات الليد بقدرة (١٠٠) وات بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيه.

وأشار " خلف الله " إلى أن الأعمال تهدف إلى استكمال رفع كفاءة وتجميل الطرق والمحاور الرئيسية بالمدينة، وتحسين الرؤية البصرية، والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة، ضمن مواصلة أعمال التطوير الجارية بالمدن الجديدة.

وقال المهندس مصطفى هارب، رئيس جهاز مدينة أخميم الجديدة، إنه تم ويجري تنفيذ أعمال صيانة شبكات الإنارة بالمدينة، وخاصة بالمحاور الرئيسية، وطرق الإسكان الاجتماعي، وذلك لخدمة السكان، وزيادة عوامل الجذب بالمدينة، حيث تتم المتابعة اليومية والمستمرة لكافة مشاريع الصيانة بالمدينة.


 

وأضاف رئيس جهاز أخميم الجديدة، أنه يتم رفع كفاءه شبكات الإنارة بالمدينة وتحسين مستوى الإضاءة، وتنفيذ أعمال حفر وتعميق وإعادة تغطية كابلات الإنارة الظاهرة، وكذا صيانة كشافات الإنارة ونظافتها، واستبدال التالف منها، وكذلك ولاعات الإنارة ودهان جميع أعمده الإنارة بالمدينة.

وأضاف المهندس على سعد، رئيس جهاز مدينة الشروق، أن قطاع النظافة بالجهاز واصل تكثيف حملات رفع المخلفات والنظافة العامة بالطرق المؤدية للمساجد ومحيطها، ضمن خطة الجهاز لتحسين الرؤية البصرية وأعمال التطوير.

وأكد رئيس الجهاز استمرار الحملات الإضافية يومياً طوال الشهر للمساجد الموجودة بقطاعى المدينة الغربى والشرقى. 

دمياط الجديدة أخميم الجديدة الشروق

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