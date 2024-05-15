عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رفع كفاءة شاطئ دمياط الجديدة والاستعداد لاستقبال فصل الصيف

دمياط الجديدة
دمياط الجديدة

حياة كريمة تطلق قافلة تنموية شاملة في قرى أبو النمرس بالجيزة|شاهد


وجه الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بالإستمرار فى أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة الشاطئ لإستقبال سكان المدينة وروادها خلال فصل الصيف.

 

أكد رئيس الجهاز خلال جولته التفقدية التى رافقه خلالها المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز ومعاونيه ومديري الإدارات المعنية بالجهاز  ، متابعته اليومية لتنفيذ خطة رفع كفاءة شاطيء المدينة وكذا الإستعداد المبكر لإستقبال سكان مدينة دمياط الجديدة وروادها خلال فصل الصيف ليكون متنفسا لهم ، حيث يتم رفع كفاءة الشاطئ بشكل كامل ليكون على مستوى راق يليق بهم.

وفى سياق متصل وجه رئيس الجهاز  ، كافة الإدارات الميدانية المعنية بالجهاز بالتواجد الدائم والمستمر وتكثيف حجم العمل للإنتهاء من تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة الشاطئ ، الذى يعد واجهة جمالية للمدينة مما يتطلب تطويره على أعلى مستوى.

 

مشيرا إلى أن المدينة أصبحت محط أنظار الجميع، نظرا لموقعها الفريد على ساحل البحر المتوسط بطول ٩ كم، وبعد الإشادة بها عقب الزيارة الأخيرة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لمدينة دمياط الجديدة والثناء عليها.

دمياط الشاطئ جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة جهاز تنمية مدينة دكتور مصطفى مدبولي رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة دمياط الجديدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر 25 محافظة من 3 ظواهر جوية

مفاجأة من الجمارك.. احصل على سيارة مستوردة بالرقم القومي

الاهلي يتلقى ضربة مُوجعة قبل لقاء الترجي في نهائي إفريقيا

التفاصيل الكاملة لتشغيل أول تاكسي كهربائي في مصر يكشفها وزير النقل.. صور

بعد تراجعها.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء في الأسواق

10 مليارات دولار| الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن إنتاج الكهرباء

تفاصيل رحلة أمير توفيق لضم بلعيد.. وتحفّظ الأهلي على صفقة زهير

قرار عاجل بشأن تصالح مرتضى منصور مع عبد الناصر زيدان.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

جهاز دمياط الجديدة والغرفة التجارية يوقعان بروتوكول تعاون لتطوير المنشآت

ترشيحاتنا

مفاجأة في طقس الساعات المقبلة.. وآخر مستجدات أسعار الذهب والدولار| أخبار تهمك

توافق القادة العرب بشأن أزمات المنطقة وأبرزها حرب السودان وصراعات ليبيا واليمن وسوريا

أردوغان: لا تظنوا أن إسرائيل ستقف عند غزة.. أوهام الأرض الموعودة تصل للأناضول

كتائب القسام تكشف عن ضربات موجهة لجنود وآليات الاحتلال في غزة| فيديو

بسبب حماس.. الحكومة الماليزية تتحرك ضد فيسبوك

بعد افتتاحها.. تعرف إلى أسعار تذاكر محطات المترو الجديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان خطوبتها.. معلومات لا تعرفها عن سلمى أبو ضيف

بعد افتتاحها.. تعرف إلى أسعار تذاكر محطات المترو الجديدة

راقب شربه للماء.. نصائح للحفاظ على رطوبة حيوانك الأليف في الصيف

بدون الحاجة لمكيف هواء.. حيل ذكية وبسيطة لتبريد الغرفة

فيديو

لازم أحبه.. أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد إعلان خطوبتها

عادل إمام والساحرة المستديرة.. رحلة من الإبداع وعلاقة وطيدة بنجوم كرة القدم

ملفوفة في بطانية.. سيناريو حبيبة الشماع يتكرر مع فتاة بالتجمع

رنا سماحة تكشف كواليس أغنية حبيتك بالتلاتة لـ نداء شرارة.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-