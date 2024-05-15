رفع كفاءة شاطئ دمياط الجديدة والاستعداد لاستقبال فصل الصيف



وجه الدكتور مهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، بالإستمرار فى أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة الشاطئ لإستقبال سكان المدينة وروادها خلال فصل الصيف.

أكد رئيس الجهاز خلال جولته التفقدية التى رافقه خلالها المهندس صلاح عبد الهادي نائب رئيس الجهاز ومعاونيه ومديري الإدارات المعنية بالجهاز ، متابعته اليومية لتنفيذ خطة رفع كفاءة شاطيء المدينة وكذا الإستعداد المبكر لإستقبال سكان مدينة دمياط الجديدة وروادها خلال فصل الصيف ليكون متنفسا لهم ، حيث يتم رفع كفاءة الشاطئ بشكل كامل ليكون على مستوى راق يليق بهم.



وفى سياق متصل وجه رئيس الجهاز ، كافة الإدارات الميدانية المعنية بالجهاز بالتواجد الدائم والمستمر وتكثيف حجم العمل للإنتهاء من تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير منطقة الشاطئ ، الذى يعد واجهة جمالية للمدينة مما يتطلب تطويره على أعلى مستوى.

مشيرا إلى أن المدينة أصبحت محط أنظار الجميع، نظرا لموقعها الفريد على ساحل البحر المتوسط بطول ٩ كم، وبعد الإشادة بها عقب الزيارة الأخيرة للدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والوزراء لمدينة دمياط الجديدة والثناء عليها.