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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حياة كريمة تطلق قافلة تنموية شاملة في قرى أبو النمرس بالجيزة|شاهد

قافلة تنموية بابو
قافلة تنموية بابو النمرس

أطلقت المبادرة الرئاسية حياة كريمة، اليوم الأربعاء، قافلة تنموية شاملة بالمشاركة مع جامعة القاهرة في قرية ميت شماس بمركز ابو النمرس التابع لمحافظة الجيزة، وذلك ضمن قوافل المبادرة التي تطلقها في كافة المناطق البعيدة عن تمركزات الخدمات بجميع أنحاء الجمهورية.

وتشمل المبادرة القافلة الطبية، وتضم ١٢ تخصصًا بين أسنان و رمد ، باطنة، عظام، أطفال ،و غيرها ، ويتم توقيع الكشف و صرف العلاج بالمجان إلى جانب التعامل مع بعض الحالات التي تحتاج إلى علاج طويل المدى وأشمل عن طريق تحويلها إلى الجهة المناسبة ضمن بروتوكول المبادرة مع مستشفيات جامعة القاهرة.

ومن ضمن القافلة الشاملة ايضًا تقدم حياة كريمة عيادة بيطرية، تشمل كل ماله علاقة بخدمة المجتمع الزراعي ، إلى جانب الكشف على المواشي وصرف العلاج بالمجان .

كما تشمل القافلة الشاملة، عقد ندوة توعوية وارشاد زراعي وتوعية السكان بمحاور عدة من بينها مخاطر الهجرة غير الشرعية والمخدرات و غيرها .

كما توقع القافلة اليوم استكتاب واختبارًا لمحو الأمية، بواسطة أعضاء بهيئة التدريس في جامعة القاهرة ووضع خطة لتنمية مهاراتهم ومحو أميتهم.

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