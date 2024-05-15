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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: إسرائيل تعتمد على سياسة قلب الحقائق للتغطية على جرائمها

مجلس النواب
مجلس النواب

أكد النائب الصافي عبد العال، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، على أهمية رد مصر الحاسم على تصريحات وزير خارجية إسرائيل وذلك بتحميل مصر مسؤولية الأزمة الانسانية في قطاع غزة ومحاولة لي الحقائق، قائلا: رفض مصر السيطرة الاسرائيلية على معبر رفح حاسمة ورسالة غاضبة من القاهرة.

وأشار عبد العال، في تصريح صحفي له اليوم، إلى تأكيد سامح شكري وزير الخارجية المصري، ورفضها القاطع سياسة قلب الحقائق والتنصل من المسئولية التي يتبعها الجانب الإسرائيلي، فإسرائيل هي المسئولة الوحيدة عن الكارثة الإنسانية التي يواجهها الفلسطينيون في قطاع غزة حالياً، وهى التي تواصل جرائمها في القطاع وسيطرت على المعبر.

وشدد عضو مجلس النواب، أن موقف مصر، حاسم وواضح في أن العمليات العسكرية الإسرائيلية في محيط المعبر، وما تؤدي إليه من تعريض حياة العاملين في مجال الإغاثة وسائقي الشاحنات لمخاطر محدقة، هي السبب الرئيسي في عدم القدرة على إدخال المساعدات من المعبر، وإسرائيل ترفض كل هذا جملة وتفصيلا.

واختتم النائب الصافي عبد العال، بتحذير حكومة الاحتلال من مغبة مواصلة الاحتلال سياسته السافرة في قطاع غزة وما أدى لاستشهاد أكثر من 35 ألف فلسطيني وقرابة 80 الف مصاب في كارثة إنسانية كبرى.

الأزمة الإنسانية في قطاع غزة الجانب الإسرائيلي الخارجية الصافي عبد العال الفلسطينيون في قطاع غزة

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