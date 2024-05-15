خالد طلعت يفاجئ جماهير الأهلي بشأن عمر كمال عبدالواحد ونبيل دونجا

كشف الناقد الرياضي خالد طلعت عن سبب خسارة الأهلي من كأس مصر من دور الـ8 أمام فريق الأسيوطي سبورت من 6 سنين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وكتب خالد طلعت:"ناس كتير متعرفش ، ان الأهلي لما خرج من كأس مصر من دور الـ8 أمام فريق الأسيوطي سبورت من 6 سنين بالهزيمة 1-0 ، اللي سجل هدف الأسيوطي وقتها كان عمر كمال عبد الواحد ، واللي عمله الأسيست كان نبيل عماد دونجا :)".

شارك الإعلامي أحمد شوبير، منشوراً يخص النجم بيرسي تاو، لاعب النادي الأهلي، عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”.

وكتب: “بيرسي تاو لاعب الأهلي في قائمة منتخب جنوب أفريقيا استعدادا لتصفيات كأس العالم 2026”.

تصفيات كأس العالم 2026

ويستعد منتخب مصر في الفترة القادمة لمواجهتين هامتين أمام بوركينا فاسو وغينيا بيساو، ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

من المقرر أن تُقام مباراة بوركينا فاسو في القاهرة يوم 6 يونيو، بينما ستُجرى مواجهة غينيا بيساو خارج القاهرة يوم 10 يونيو.