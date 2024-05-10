الافضل | جائزة جديدة لـ بيرسي تاو قبل نهائي دوري أبطال أفريقيا

حصد النجم الجنوب إفريقي، بيرسي تاو، لاعب النادي الأهلي، جائزة أفضل لاعب في عام 2023، المقدمة من اتحاد جنوب قارة أفريقيا "كوسافا"، ويأتي هذا التتويج بعد المستوى المتميز الذي قدمه اللاعب خلال الموسم الماضي مع الأهلي ومنتخب بلاده.

وكتب الإعلامي امير هشام عبر حسابه علي فيسبوك "بيرسي تاو يفوز بجائزة أفضل لاعب لعام ٢٠٢٣ من COSAFA"

وساهم تاو بشكل كبير في تحقيق الأهلي للعديد من الإنجازات، وبرز دور بيرسي تاو بشكل خاص في بطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث سجل خمسة أهداف وصنع مثلها خلال مشوار تتويج الأهلي باللقب بعد الفوز على الوداد البيضاوي في المباراة النهائية.

وشارك بيرسي تاو صاحب الـ29 عاما مع النادي الأهلي منذ انضمامه في 103 مباراة سجل 25 هدفا وصنع 13، والموسم الجاري خاض مع الأهلي 27 مباراة سجل خلالها 7 أهداف.