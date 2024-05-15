جامعة المنصورة تناقش منظومة الحجز الإلكتروني بالعيادات الخارجية للمستشفيات والمراكز الطبية

عقد الدكتور شريف خاطر، رئيس جامعة المنصورة، اجتماعًا مع لجنة منظومة الحجز الإلكتروني للعيادات الخارجية للمستشفيات والمراكز الطبية عبر الإنترنت.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عبد العظيم، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أشرف شومة، عميد كلية الطب رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور الشعراوي كمال، المدير التنفيذي للمستشفيات والمراكز الطبية، والدكتور محمود سعفان نائب مدير شركة انطلاق لتقنية الاتصالات والمعلومات، والدكتور عمرو سمير، مدير التحول الرقمي بالمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد مطر مدير وحدة القياس بمركز القياس والتقويم.

وأكد الدكتور شريف خاطر أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير منظومة المستشفيات الجامعية والتحول الرقمي للخدمات المقدمة بالقطاع الطبى للمواطنين فى ظل استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المُستدامة والتى تعكس رؤية مصر 2030، مشيرا إلى نجاح النظام الإلكتروني لحجز تذاكر العيادات الخارجية للمستشفيات والمراكز الطبية التابعة لها عبر الإنترنت في تلبية إحتياجات المواطنين لحجز العيادات بصورة رقمية ومنع التزاحم.

كما وجه خلال الاجتماع بمتابعة تفعيل نظام حجز المتابعة إلكترونيًا بشكل عام فى المستشفيات خلال الفترة القادمة، مع تعدد منظومات الدفع للمتابعة ووجود نظامين للدفع (الدفع بالخزينة – فورى).

وناقش الاجتماع تفعيل نظام الاستدعاء الإلكترونى للأطباء من مختلف التخصصات، وهو أول نظام إلكتروني في مصر لاستدعاء الأطباء لتلبية احتياجات المستشفيات لمناظرة المرضى من تخصصات أخرى، والذي سيتم بدء التشغيل التجريبى للنظام اعتبارا من 15 يونيو حتى 30 يونيو.

كما ناقش تفعيل العيادات المسائية نظراً للإقبال الشديد على بعض العيادات لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى.

وأشاد الدكتور محمد عبد العظيم بالجهود المبذولة فى تشغيل منظومة الحجز الإلكتروني بالمستشفيات والمراكز الطبية والتيسير على المريض وتقليل التزاحم فى المستشفيات، وكذلك النظرة الإيجابية للمرضى لنظام الحجز فى التيسير عليهم في محافظة الدقهلية ومحافظات الدلتا، وتوفير الخدمات الطبية بدون عناء أو مشقة فى حجز الكشف بالعيادات الخارجية.

واكد الدكتور أشرف شومة أن المنظومة أثبتت كفاءتها فى تطوير تقديم الخدمات الطبية بالمنظومة الطبية بالجامعة، التي تأتي في إطار جهود الجامعة والقطاع الطبي، لرفع مستوى جودة الخدمة الطبية للمواطنين دون تمييز وتسهيل الحصول عليها عن طريق ميكنة و رقمنة تلك الخدمات.

وقال الدكتور الشعراوي كمال، ان ما تم تحقيقه بكافة المستشفيات حتى الآن يعكس الجهود المبذولة لنجاح نظام الحجز الإلكتروني وقدرة المنظومة الطبية للتحول إلى الأنظمة الإلكترونية.

واستعرض الدكتور عمرو سمير تقرير نظام الحجز الإلكتروني بالمستشفيات والمراكز الطبية منذ تنفيذه حتى الآن وارتفاع نسبة الحجز الإلكتروني إلى أكثر من نصف مليون حجز، مشيرا إلى أنه تم حل العديد من المشكلات المتعلقة بتشغيل وكفاءة نظام الحجز والتي تم مناقشتها خلال الفترة السابقة.

كما استعرض الدكتور محمد مطر نتيجة استطلاعات الرأي لمستخدمى الخدمة من المرضى ولمقدمى الخدمة من أطباء وتمريض وعاملين حول نظام الحجز الالكترونى ومدى فاعليته والمشاكل المتعلقة به.