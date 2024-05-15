المواجهة الأولى .. مناظرة رئاسية بين بايدن وترامب 27 يونيو

سيتنافس الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب وجهاً لوجه في المناظرة الرئاسية الأولى في 27 من يونيو 2024، حيث يقبل المرشحان للبيت الأبيض دعوات من شبكة سي إن إن للمشاركة في الحدث بعد موجة من النشاط يوم الأربعاء.

وجاءت خطط المناظرة، وهي الأولى بين بايدن وترامب، سريعًا بعد أن قالت حملة الرئيس في رسالة إنه مستعد لمناظرة خصمه الجمهوري مرتين قبل الانتخابات الرئاسية في نوفمبر.

ثم انتقل بايدن إلى وسائل التواصل الاجتماعي ليعلن أنه قبل دعوة للمشاركة في مناظرة استضافتها شبكة سي إن إن في 27 يونيو المقبل، وحث ترامب على الانضمام إليه.

وقال بايدن في منشوره: 'لقد تلقيت وقبلت دعوة من شبكة سي إن إن لإجراء مناظرة في 27 يونيو. إليك يا دونالد. كما قلت: في أي مكان وفي أي وقت وفي أي مكان'.

وأعلنت شبكة سي إن إن بعد ذلك أنها ستستضيف المناظرة بين السيد بايدن وترامب في استوديوهاتها في أتلانتا يوم 27 يونيو الساعة 9 مساءً.