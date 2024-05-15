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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نصائح لترشيد استهلاك الديب فريزر وغسالة الملابس للكهرباء .. تعرف عليها

صدى البلد

ينصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، المستهلكين باتباع بعض الخطوات البسيطة لتقليل استهلاك الديب فريز للكهرباء، وهي كالاتي:


1-عند شراء الديب فريزر اختار الأجهزة الموفرة للطاقة.
2-اترك مساحة كافية حول الديب فريزر حتى لا يظل الكمبروسر يعمل لوقت أطول.
3-ابعد البوتاجاز عن الديب فريزر بمسافة كافية .
4-لا تفتح باب الديب فريزر عدة مرات واحرص على أن يكون مغلقا باستمرار.

5- ترتيب الاطعمة داخل الفريزر ووضعهم جنب الي جنب لملئ الفراغات تجعلها لا تهدر الفريون وبالتالي تستهلك كهرباء اقل.

6- احرص على تنظيف المكثف بصورة مستمرة.

 

مواصفات مبرد المياه 


1-تحديد سعة مبرد المياه المناسبة للاستخدام.
2-شراء مبرد مياه ذو كفاءة عالية كما هو موضح علي ملصق كفاءة الطاقة.
3- يُفضل شراء مبرد يتوافر فيه خاصية الحماية الذاتية من الإرتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي.
4-التأكد من توافر عناصر الآمان عند الشراء من خلال وجود صنابير خاصة لسلامة الأطفال.
5-عدم تشغيل الجزء الخاص للمياه الساخنة الا عند الضرورة.
6-يفضل عدم شراء مبرد مياه يحتوي على ثلاجة.

 

طرق استخدام التكييف الكهربائي 


1- تشغيل التكييف على درجة 25.
2- المواظبة الدورية على صيانة جهاز التكييف بتنظيف فلتر الهواء، والتأكد من ان جميع اجزاء التكييف تعمل بكفاءة.
3-يجب أن تكون قدرة التكييف متناسبة مع مساحة الغرفة للوصول لدرجة التبريد المناسبة فى أسرع وقت وبأقل استهلاك للكهرباء.
4-التأكد من إطفاء المكيفات عند الخروج من الغرفة أو المكتب
 

نصائح لاستخدام غسالة الملابس 


يقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحمايةالمستهلك بعض النصائح للاستخدام الأمثل لغسالة الملابس وهى كالاتي:
١- تشغيل الغسالة بكامل حمولتها.
٢-استخدام درجة حرارة مناسبة طبقاً لنوع الملابس.
٣- برمجة الغساله على دورات الغسيل السريعة. 
٤-المحافظة على تنظيف مصفاة مياه التغذية والتصريف(الفلتر).
٥- شراء الغسالة ذات الكفاءة العالية طبقآ لبطاقة كفاءة الطاقة.

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