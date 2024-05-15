نصائح لترشيد استهلاك الديب فريزر وغسالة الملابس للكهرباء .. تعرف عليها

ينصح جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، المستهلكين باتباع بعض الخطوات البسيطة لتقليل استهلاك الديب فريز للكهرباء، وهي كالاتي:
1-عند شراء الديب فريزر اختار الأجهزة الموفرة للطاقة.
2-اترك مساحة كافية حول الديب فريزر حتى لا يظل الكمبروسر يعمل لوقت أطول.
3-ابعد البوتاجاز عن الديب فريزر بمسافة كافية .
4-لا تفتح باب الديب فريزر عدة مرات واحرص على أن يكون مغلقا باستمرار.
5- ترتيب الاطعمة داخل الفريزر ووضعهم جنب الي جنب لملئ الفراغات تجعلها لا تهدر الفريون وبالتالي تستهلك كهرباء اقل.
6- احرص على تنظيف المكثف بصورة مستمرة.
مواصفات مبرد المياه
1-تحديد سعة مبرد المياه المناسبة للاستخدام.
2-شراء مبرد مياه ذو كفاءة عالية كما هو موضح علي ملصق كفاءة الطاقة.
3- يُفضل شراء مبرد يتوافر فيه خاصية الحماية الذاتية من الإرتفاع المفاجئ للتيار الكهربائي.
4-التأكد من توافر عناصر الآمان عند الشراء من خلال وجود صنابير خاصة لسلامة الأطفال.
5-عدم تشغيل الجزء الخاص للمياه الساخنة الا عند الضرورة.
6-يفضل عدم شراء مبرد مياه يحتوي على ثلاجة.
طرق استخدام التكييف الكهربائي
1- تشغيل التكييف على درجة 25.
2- المواظبة الدورية على صيانة جهاز التكييف بتنظيف فلتر الهواء، والتأكد من ان جميع اجزاء التكييف تعمل بكفاءة.
3-يجب أن تكون قدرة التكييف متناسبة مع مساحة الغرفة للوصول لدرجة التبريد المناسبة فى أسرع وقت وبأقل استهلاك للكهرباء.
4-التأكد من إطفاء المكيفات عند الخروج من الغرفة أو المكتب
نصائح لاستخدام غسالة الملابس
يقدم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحمايةالمستهلك بعض النصائح للاستخدام الأمثل لغسالة الملابس وهى كالاتي:
١- تشغيل الغسالة بكامل حمولتها.
٢-استخدام درجة حرارة مناسبة طبقاً لنوع الملابس.
٣- برمجة الغساله على دورات الغسيل السريعة.
٤-المحافظة على تنظيف مصفاة مياه التغذية والتصريف(الفلتر).
٥- شراء الغسالة ذات الكفاءة العالية طبقآ لبطاقة كفاءة الطاقة.