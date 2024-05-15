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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد معارضته لاحتلال غزة.. وزير الأمن الإسرائيلي يدعو إلى إقالة جالانت

صدى البلد

دعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ،اليوم الأربعاء، لإقالة وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت بعد إعلانه معارضة السيطرة على غزة.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم ، ردا على تصريحات وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت الأخيرة، أنه يريد القضاء على حركة المقاومة الفلسطينية حماس "دون أعذار".

وأضاف نتنياهو، أنه يجب القضاء على حماس لتمهيد الطريق لحكومة بديلة في غزة.

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت،في وقت سابق من اليوم ، أنه سيعارض أي حكم إسرائيلي عسكري في غزة لأنه سيكون دمويا ومكلفا ويستمر لسنوات، مؤكداً على ضرورة مصارحة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بضرورة وجود سلطة مدنية ليست إسرائيلية لحكم غزة مستقبلا.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي، أنه من الضروري العمل على وجود بدائل مدنية مكان حماس في غزة كما أكد على أهمية وقوة واستقرار العلاقات الثنائية مع أميركا.

وأكد وزير الدفاع الإسرائيلي على حل الخلافات مع الأميركيين في الغرف المغلقة وليس أمام الإعلام، مضيفاً أن التعاون مع أميركا مهم رغم وجود الخلافات بينهم.

وزعم وزير الدفاع الإسرائيلي، أن سيطرة الاحتلال على معبر رفح من الجانب الفلسطيني كان ضروريا، مؤكداً أنه لن يوقف العملية العسكرية جنوب غزة.

وقال جالانت ان حركة المقاومة الفلسطينية حماس لا تعمل الآن كمنظومة عسكرية زاعماً تمكنهم من إضعاف قدرتها. 

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