أحمد موسى: 2 مليون موظف ومهندس يعملون في مشروعات وزارة النقل

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة تنفذ مشروعات عملاقة بعد إجراء دراسات الجدوى، كما أننا نستحق أن يكون لدينا قطار يتجه من القاهرة إلى أسوان في 4 ساعات.



وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن الشركات المصرية تعمل في العديد من المشروعات القومية، وهناك نحو 180 شركة مصرية تعمل في المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة".



واسترسل: الشركات المصرية تحقق مكاسب كبيرة وتكتسب خبرات بعملها في المشروعات القومية العملاقة.



وأوضح موسى أن هناك مليوني موظف ومهندس يعملون في مشروعات وزارة النقل، والمشروعات القومية توفر العديد من فرص العمل للمواطنين.



وأشار إلى أن العامل المصري يقود القطارات الألمانية لتفوقه وتميزه ، كما أنه يستوعب التكنولوجيا الحديثة في السكك الحديدية ، وجميع العمال المصريين سفراء للدولة المصرية في الخارج.

