أحمد موسى: مصر تحظى بتقدير عالمي لدور الرئيس السيسي في إحلال السلام

قدم الإعلامي أحمد موسى، خلال حلقة خاصة ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”، فعاليات احتفالية منح الرئيس السيسي جائزة بطل السلام 2024.



وقال الإعلامي أحمد موسى، إن الاحتفالية الكبرى اليوم جاءت لمنح الرئيس السيسي جائزة بطل السلام 2024 من برلمان دول البحر المتوسط، وتسلم الجائزة السفير وائل النجار سفير مصر في البرتغال.



وأضاف أن مصر تحظى بتقدير كبير من دول العالم لدور الرئيس السيسي في إحلال السلام، متابعا: تم منح الجائزة للرئيس السيسي؛ تقديرا لجهوده البارزة والمتواصلة من أجل الوصول لوقف إطلاق نار شامل في قطاع غزة، ودعمه المتواصل لإيجاد حل بين الدولتين..





ولفت إلى أن هناك 31 دولة موجودة في احتفالية اليوم لتسليم جائزة السلام للرئيس عبدالفتاح السيسي، وجميع الدول حاضرة اليوم باستثناء إسرائيل، والتي لم تشارك في اجتماع الجمعية العامة لبرلمان البحر المتوسط".



