أحمد موسى: 7 ملايين مواطن يعملون في المشروعات القومية على مستوى الجمهورية

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الدولة توفر وسائل نقل حديثة للوصول إلى العاصمة الإدارية، كما أن العمال في المشروعات القومية يعملون بجد واجتهاد للانتهاء منها في توقيتها المحدد.



وأضاف موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي»، والمذاع على قناة صدى البلد، أنه يوجد لدينا 7 ملايين مواطن يعملون في المشروعات القومية على مستوى الجمهورية ، وما يحدث من مشروعات في القاهرة يتكرر في الصعيد والإسكندرية وسيناء والعريش وسفاجا والسخنة وتوشكى.

واسترسل: الدولة تقوم بتطوير خطوط مترو الأنفاق لتكون وسيلة نقل متطورة تليق بالمصريين.

وأوضح، أن الخط الأول للمترو ينقل 1.3 مليون راكب يوميا من حلوان للمرج ، ويتم حاليا تطوير الخط الأول للمترو من حلوان إلى المرج.

