50 ألف دولار.. الزمالك هياخد فلوس من الأهلي بسبب إمام عاشور..فماذا حدث

كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد تفاصيل تلقي الأهلي خطابا من الفيفا بشان إمام عاشور عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وقال إبراهيم عبد الجواد: الأهلي يتلقى خطابا من الفيفا بسبب أحقية الأندية التي لعب فيها امام عاشور بحق الرعاية وهو ٥٠ الف دولار وهم بغزل المحلة و الزمالك و حرس الحدود.

ووصلت بعثة الأهلي إلى مطار قرطاج، بعد رحلة استغرقت ما يزيد على ثلاث ساعات.

وتتوجه البعثة إلى فندق الإقامة بعد قليل، بعد إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالخروج من المطار.

ويلتقي الأهلي مع الترجي التونسي مساء السبت المقبل على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف نظيفة في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليصعد الفريق إلى المباراة النهائية للعام الخامس على التوالي.