تشغيل حركة القطارات بمرحلة 3C وتحسينات مرورية على الخط الثالث لمترو الأنفاق

بدء تشغيل المرحلة 3C من الخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة بإجمالي 5 محطات من منطقة الكيت كات إلى جامعة القاهرة، وهو الخط الذي تابع تشغيله التجريبي السيد الفريق كامل الوزير- وزير النقل، بحضور الدكتور طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق، والمهندس مينا عازر والمهندس أحمد عبد الهادي، مديرا المشروعات بألستوم مصر.

ومن جانبه أعرب رامي صلاح - العضو المنتدب لألستوم مصر عن سعادته ببدء التشغيل التجريبي للمرحلة 3Cمن الخط الثالث وقال: "نحن فخورين بتنفيذ الخط الثالث لمترو القاهرة، واستخدام نظامنا المتقدم للإشارات Urbalis. فبفضل العمل الرائع الذي قام به فريق شركة ألستوم، نؤكدًا على التزامنا بالعمل مع الحكومة المصرية لتلبية توقعاتهم والمساهمة في تطوير الكفاءات المحلية، وتحسين ظروف النقل للمصريين، لتحقيق رؤية مصر 2030".

ويعد هذا التشغيل الناجح جزءًا من سلسلة الإنجازات التي حققتها ألستوم، بفضل نظام إشارات Urbalis المتقدم، وهو نظام يتم تحديثه باستمرار، لتساعد من خلاله ألستوم المشغلين على تخفيف ازدحام الركاب، ويساعدهم أيضًا على زيادة كفاءة أدائهم وقدراتهم إلى أقصى حد مع توفير الإشراف والتحكم القياسي الذي يدعم احتياجاتهم التشغيلية. إذ يوفر النظام المصمم خصيصًا لقطارات المترو ذات الكثافة السكانية العالية، مجموعة كبيرة من الوظائف التي تعمل على تحسين أداء التقدم ومتوسط السرعة. حيث سيمكن نظام ألستوم Urbalis للإشارات الخط الثالث لمترو القاهرة بأكمله من العمل بسرعة 80 كم/ساعة، عبر 34 محطة، بطول 41.2 كم وسعة نهائية تبلغ 60 ألف راكب في الساعة في كل اتجاه. ويعمل الخط 19 ساعة يومياً لخدمة ونقل المواطنين المصريين.

ومن الجدير بالذكر أن ألستوم تتواجد في مصر منذ أكثر من 40 عامًا وساهمت في دعم الاتجاه القوي لتطوير البنية التحتية للسكك الحديدية في البلاد، وعلى مدار عقود من الزمن، قامت شركة ألستوم مصر بتطوير مجموعة من المواهب المحلية التي أصبحت اليوم مسؤولة عن مركز التميز المتعلق بالإشارات وإمدادات الطاقة ومعدات المستودعات الذي يدعم مشروعاتنا داخل منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى ، وهذا التراث هو الذي اتاح لشركة ألستوم مصر بتقديم مساهمة كبيرة في تطوير صناعة السكك الحديدية في مصر.

نبذة عن ألستوم

تلتزم شركة ألستوم بالمساهمة في تحقيق مستقبل منخفض الكربون من خلال تطوير وتعزيز حلول النقل المبتكرة والمستدامة التي يستمتع الناس بركوبها. من القطارات عالية السرعة ومترو الأنفاق والسكك الحديدية الأحادية والترام إلى الأنظمة الجاهزة والخدمات والبنية التحتية والإشارات والتنقل الرقمي، كما تقدم ألستوم لعملائها المتنوعين أوسع محفظة في الصناعة. ومع وجودها في 64 دولة وقاعدة مواهب تضم أكثر من 84,700 ألف شخص من 184 جنسية، تركز الشركة مهاراتها في التصميم والابتكار وإدارة المشاريع على الأماكن التي تشتد الحاجة إلى حلول التنقل. وقد حققت "ألستوم"، المدرجة في بورصة فرنسا، إيرادات بلغت 17.6 مليار يورو للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2024.