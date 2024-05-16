السعودية والولايات المتحدة توقعان خارطة طريق للتعاون في مجال الطاقة

وقّعت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية خارطة طريق للتعاون في مجال الطاقة بين البلدين تُمثّل الخطة التنفيذية المشتركة للتعاون في مجال الطاقة.

تحت إطار اتفاقية الشراكة بمجالات الطاقة النظيفة الموقعة في جدة في يوليو 2022، بين البلدين، تمثل خارطة الطريق التي وقعها وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان ونظيرته الأميركية جنيفر م. غرانهولم، الخطة التنفيذية المشتركة للتعاون في مجال الطاقة، كما تضع جدولاً زمنياً يُحدد المشروعات ذات الأهمية المشمولة بالتعاون، وفقاً للبيان الصادر عن وزارة الطاقة السعودية.

إلى ذلك، اتفق الجانبان على أن يتم تنفيذ خارطة الطريق من خلال مسارات عمل عدة، تشمل تبادل المعلومات حول السياسات في المجالات التي تشملها خارطة الطريق، بما في ذلك السياسات المتعلقة بالمعايير والأُطر التنظيمية، وتعزيز البحث والتطوير المشترك، خاصة في مجال التقنيات الجديدة، وبناء القدرات البشرية من خلال التدريب، وتبادل الخبرات.

تشمل اتفاقية إطار الشراكة بين البلدين التعاون في مجالات مشروعات عدة، من ضمنها؛ الطاقة النظيفة، الهيدروجين النظيف، والاقتصاد الدائري للكربون، والتقاط الكربون، وتقنيات استخدام الكربون وتخزينه، وحلول الطهي النظيف، وخفض الانبعاثات، والبحث والتطوير، وتقنيات التوليد النظيف للكهرباء. كما أن إطار الشراكة يتيح الفرصة للمزيد من التعاون في مجالات أخرى، بما يتفق مع سياسات البلدين، وأنظمتهما، والتزاماتهما الدولية.