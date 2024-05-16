برلماني : سياسات واشنطن تجاه حكومة الإحتلال أصبحت مفضوحة

اعتبر المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب أن ما كشفت عنه وسائل إعلام أمريكية من أن الولايات المتحدة تخطط لتسليم أسلحة جديدة إلى إسرائيل بقيمة تزيد عن مليار دولار يؤكد أن سياسات واشنطن فى دعم حكومة الاحتلال الإسرائيلى اصبحت مفضوحة خاصة أن الرئيس الأمريكى جو بايدن كان قد هدد إسرائيل بأن الهجوم الإسرائيلي في المدينة، المكتظة بالنازحين داخليا من أجزاء أخرى من قطاع غزة، قد تكون له عواقب على شحنات الأسلحة الأمريكية.



وطالب " خضراوى " فى بيان له أصدره اليوم من الادارة الأمريكية أن تغير من سياساتها تجاه الأوضاع المأساوية داخل قطاع غزة بصفة عامة وداخل منطقة رفح الفلسطينية بصفة خاصة قبل أن تصل الأوضاع إلى مرحلة خطيرة لا يمكن السيطرة عليها فى ظل الاعتداءات الإسرائيلية الوحشية ومجازر الابادة التى تنتهجها حكومة الاحتلال الاسرائيلية مشيداً بمواقف مصر التاريخية والمحورية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للقضية الفلسطينية.



كما طالب المهندس عبد السلام خضراوى من المجتمع الدولى بصفة عامة ومنظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن بصفة خاصة بممارسة المزيد من الضغوط لاجبار إسرائيل على تنفيذ رؤية مصر لانهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين والذى استمر لعقود طويلة والتى تتمثل فى ضرورة اجبار إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 وانهاء الاحتلال الإسرائيلى لكامل الأراضي الفلسطينية المحتلة مؤكداً أن تنفيذ رؤية مصر هو الحل الوحيد لتحقيق الاستقرار والسلام الشامل والعادل داخل منطقة الشرق الأوسط.

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