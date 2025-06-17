دمياط.. تعرف على آخر مستجدات مشروع مستشفى الصحة النفسية



عقد الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اجتماعًا اليوم، لمتابعة مستجدات الموقف التنفيذى بمشروعات الصرف الصحي التى يتم تنفيذها من خلال شركة المقاولون العرب.

وبدأ" المحافظ " الاجتماع بمتابعة مستجدات التنفيذ بمشروع صرف صحى شط جريبة ، و ناقش خطة التنفيذ خلال الفترة الحالية والمقبلة و بحث " محافظ دمياط " المعوقات التى تواجه عمليات التنفيذ ، ووجه بوضع حلول جذرية لحلها و التنسيق بين كافة الجهات وتلافى حدوث أى مشكلات أخرى و العمل بالتوازى وتشغيل المحطة كمرحلة أولى بنهاية الشهر الجارى والانتهاء من المشروع بالكامل وفقًا للجدول الزمني المحدد ، مؤكدًا دعم المحافظة الكامل للأعمال بالمشروع.

وعلى هذا الصعيد أيضًا،، ناقش " الدكتور أيمن الشهابى " خطة استكمال مشروع الصرف الصحي القائم ، لتغطية المنطقة بالكامل بخدمات الصرف الصحي ، ووجه كذلك بدراسة إمكانية تنفيذ الحل المؤقت للمنطقة الغير مخدومة لحين تنفيذ مخطط الاستكمال للمشروع .

وفى سياق آخر ،، اطلع " الدكتور أيمن الشهابى " على الموقف الخاص بمحطات الصرف الصحي بقرى الغوابين والعطوى والطرحة بمركز فارسكور، حيث ناقش كافة المحاور المُتعلقة بتلك المشروعات من أعمال مدنية وكهروميكانيكية والخطوط والشبكات ، حيث بحث الخطط الزمنية المحددة للانتهاء من كافة الأعمال بهم .

وبملف آخر،،ناقش " المحافظ " موقف تنفيذ مشروع مستشفى الصحة النفسية وعلاج الإدمان بمدينة دمياط الجديدة، والذى يجرى من خلال شركة المقاولون العرب أيضًا، حيث بحث خطة تنفيذ منظومة الحماية المدنية بها ، وكذا المعوقات التى تواجه المشروع ، وذلك للتنسيق مع الأمانة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة والسكان، لتخطيها ونهو المشروع .

حيث يشار إلى أن المستشفى تتضمن ٦ مبانى على مساحة ١٧٢٥٠ م٢ ويشمل ٢٧٠ سرير ، ويضم المبنى الرئيسي استقبال وعيادات خارجية وإدارة مستشفى وقسم مجانى وكذا قسم اقتصادي ، صيدلية ، مغسلة ، مطبخ ، مخازن ، صالة أنشطة، عيادات متخصصة ، غرفة عمليات صغرى ، معامل ، صالة علاج طبيعى ، ويشمل مبنى الخدمات مكتبة ورشة تأهيلية وصالة جيم ، سكن أطباء ، قاعة اجتماعات علاوة على مبنى المحولات والمشرحة ومبنى الخزان الارضى البيارة و أيضًا الموقع العام الذى يشمل مناطق انتظار وملاعب وبرجولات خشبية ومناطق خضراء .

واختتم " محافظ دمياط " الاجتماع، بمناقشة موقف مشروع خط المياه الناقل فى مرحلته الثانية، وذلك لتعزيز مدينة رأس البر بمياه الشرب