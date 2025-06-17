بدء أعمال تطوير وتوسعة طريق دمياط الجديدة

تابع الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط ، بدء أعمال تطوير وتوسعة طريق مدينة دمياط الجديدة/ دمياط والذى يجرى من خلال جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة برئاسة المهندس أشرف فتحى.

وتهدف الأعمال إلى تنفيذ التطوير ورفع كفاءة وتوسعة الطريق و الطريق الواصل من المدخل الشرقي حتى المدخل الغربى .

ويشار إلى قيام محافظ دمياط بزيارة تفقدية للطريق إبريل الماضى لوضع دراسة ميدانية لمخطط التطوير على أرض الواقع، لتحديد نقاط التكدس وتوسعة الطريق لتحقيق السيولة المرورية به ، ورفع كفاءته وتنفيذ أعلى معدلات الأمان بما يحقق سلامة مرتاديه وبالتنسيق مع جهاز مدينة دمياط الجديدة وإدارة مرور دمياط وهيئة ميناء دمياط ومديرية الطرق بدمياط.