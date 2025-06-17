ضبط 7 أطنان و500 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك بدمياط

شنت إدارة المتابعة بمحافظة دمياط، حملة بالتنسيق مع مديريتى التموين والصحة، وتمت متابعتها من خلال مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

أسفرت الحملة عن ضبط ٧ أطنان و٥٠٠ كيلو من المخلل بأنواعه و ٢٨٨ لتر خل بدون بيانات بأحد مطاعم الفول والفلافل بدمياط ، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه تلك المخالفات واستمرار المتابعات للتأكد من الالتزام بالاشتراطات المحددة لسلامة الغذاء.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمطاعم والمنشآت الغذائية للتأكد من صلاحية وسلامة الأغذية للحفاظ على صحة المواطنين.