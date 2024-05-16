عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المجتمعات العمرانية تعرض الفرص الاستثمارية بالمدن الجديدة على مجموعة "كاستراتى" الألبانية

صدى البلد

التقى المهندس أحمد موسى، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، مسئولى مجموعة "كاستراتى" الألبانية، لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف المجالات بالمدن الجديدة، وذلك تحت إشراف الدكتور وليد عباس، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، وتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وأكد مساعد نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، لمسئولى مجموعة "كاستراتى" الألبانية، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومدنها الممتدة على طول القطر المصري، لديها فرص واعدة للاستثمار في مختلف المجالات، وتقدم كل التسهيلات والتيسيرات التى من شأنها جذب الاستثمار المحلى والأجنبى، ودفع معدلات التنمية، وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.

وقدم المهندس أحمد موسى، لمسئولى مجموعة "كاستراتى" الألبانية، شرحاً وافياً عن الآليات المختلفة التي توفرها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، للمستثمرين، للحصول على الأراضى، وإقامة المشروعات التنموية المختلفة، ومنها آلية الشراكة مع كبار المطورين العقاريين، حيث أبدى مسئولو المجموعة اهتمامهم بالتعاون مع الهيئة من خلال الشراكة في مشروعات التنمية العمرانية المتكاملة، وتم الاتفاق على عقد لقاءات تفصيلية بين الجانبين للمزيد من الدراسة والتوضيح.

وأبدى مسئولو مجموعة "كاستراتى" الألبانية، رغبتهم فى الاستثمار بمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في مجال العمران الأخضر، الذي يراعى المعايير البيئية، ويحقق أهداف التنمية المستدامة، مستعرضين خبراتهم ومجالات عملهم، والتى تشمل، الإنشاءات والبنية الأساسية، والتأمين والخدمات المالية، والسياحة، والمستشفيات، والسيارات، وغيرها من مجالات الاستثمار. 

 

الاسكان والمرافق الاستثمار المحلي التنمية العمرانية التخطيط الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الدكتور عاصم الجزار الفرص الاستثمارية توفير فرص العمل تنمية المستدامة تعاون مجال العمران مجالات الاستثمار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4 جنيهات رسميًا|مفاجأة سارة بشأن الدولار بعد وصول الدفعة الثانية من رأس الحكمة

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات فلكيًا في مصر.. أطول إجازة رسمية

ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني برقم الجلوس «بالألوان».. الآن

شاومينج ينشر امتحان عربي الإعدادية بالقاهرة.. ويؤكد: جار الحل

70 جنيهًا|تراجع غير مسبوق في أسعار البيض لأول مرة.. والدواجن مفاجأة

500 جنيه| الذهب يخالف التوقعات بحركة تصاعدية.. وعيار 21 مفاجأة

حاجة مختلفة.. أول ظهور لـ بطلة إعلان دقوا الشماسي بعد زواجها

ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بصورة: جوزي الجديد

ترشيحاتنا

ختام فعاليات التدريب البحرى المشترك الموج الأحمر - 7 بالسعودية

جسد نموذجا للعلم الغزير والأخلاق الرفيعة.. وزير العدل ينعى هشام عرفات

حزب الله يعلن إطلاق أكثر من 60 صاروخا على 3 مواقع إسرائيلية|تفاصيل

جندي كان بسيارته.. جيش الاحتلال يكشف تفاصيل عملية الطعن في مدينة نابلس

بعد موافقة الحكومة.. ضوابط جديدة لتوفيق أوضاع المشروعات المتوسطة والصغيرة

بحماية مشددة من الأحتلال.. عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب خيانة سابقة.. طرق لدعم حبيبك لو عنده مشاكل فى الثقة

نشرة المرأة والصحة| 5 نصائح ضرورية عند ارتداء الكعب العالي.. ناقد موضة يحرج روبي بسبب هذه الإطلالة| شاهد

بعد تحذير هيئة الدواء| اسم مسكن الصداع الشهير المغشوش.. كيف تكتشف الفارق؟

زوجة الحضري تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة| شاهد

فيديو

إياد نصار: دينا الشربيني ممثلة جامدة وأنا بحبها

تامر كروان: أحداث مسلسل إلا الطلاق أثرت في الموسيقى التصويرية

حاجة مختلفة.. أول ظهور لـ بطلة إعلان دقوا الشماسي بعد زواجها

عالم مصريات ينفي وجود دلائل أثرية حول وجود الأنبياء على أرض مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: الدراما والبرامج التلفزيونية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: دعوة للتأمل في الزهور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: هروب ديكارت! في الطريق إلى معرفة جديدة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-