محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية في عدة مدارس

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بدء امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى٢٠٢٣- ٢٠٢٤ بعدد من مدارس العاصمة من بينها مدرسة تحيا مصر ١ بحى الأسمرات للإطمئنان على سير الامتحانات ، حيث يؤدى ٢٠١٣٧٢ طالب وطالبة امتحانات الشهادة الاعدادية بالقاهرة (العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع والدولية ) فى ٨٠٠٧ لجنة ، من بينهم ١٩٠٣٧٧ طالب وطالبة بالاعدادية العامة ( ٩٦٣٢٢ طالب ، و٩٣٥٥٥ طالبة) ، و٤١٣ طالبًا وطالبة بالاعدادية المهنية، و١٢٣ طالبًا وطالبة بالاعدادية الرياضية، و٨٢ طالبًا وطالبة ضعاف السمع، و٥٧ طالبًا وطالبة مكفوفين ، و٣٠٤٨ طالبًا وطالبة دمج ، كما تضم لجنة مستشفي ٥٧٣٥٧ ( ١١ ) طالبًا وطالبة، والدولية ٩٩٠٤ طالبًا وطالبة.



وأشار محافظ القاهرة خلال الجولة إلى أن الامتحان بدأ بجميع لجان القاهرة بدون اي معوقات أو شكاوى حيث يؤدي الطلاب اليوم إمتحان اللغة العربية، مضيفاً أنه تم إتخاذ كافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب والالتزام بتجهيز المدارس وتعقيم اللجان يوميًا قبل بدء الإمتحانات مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة، وتوافر المراوح والتهوية الجيدة ومبردات المياه بكل المدارس.



والتقى محافظ القاهرة بعدد من أولياء الأمور حيث طمأنهم بأن الدولة تتخذ كافة الإجراءات لتوفير الجو الملائم للطلبة لأدائهم الإمتحانات بيسر وسهولة.



وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالاهتمام بنظافة محيط المدارس التى تجرى بها الإمتحانات ورفع جميع الإشغالات من حولها .



رافق محافظ القاهرة فى جولته جيهان عبدالمنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وأيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم وعدد من قيادات المحافظة.

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