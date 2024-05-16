صحة الإسكندرية تطلق قافلة طبية لخدمة أهالي عزبة "المهاجرين" بالمنتزه

أطلقت مديرية الصحة بالإسكندرية بالتنسيق مع مديرية الأوقاف وحي أول المنتزه قافلة طبية سكانية لتقديم الخدمات والتوعية لأهالي ومواطني عزبة "المهاجرين" بنطاق الحي.



وقامت القافلة - وفقا لبيان - بتوقيع الكشف الطبي على المواطنين في عدة تخصصات، وتم صرف العلاج مجانا للحالات المستحقة.



شملت القافلة حصر57 سيدة لاستخراج بطاقات الرقم القومي للسيدات مجانا و 13 شخصا للانضمام لفصول محو الأمية، فيما جرى تنظيم ندوات للتوعية وأهمية بر الوالدين ورأي الدين في تنظيم النسل والمباعدة بين فترات الحمل.



بدورها، قامت إدارة "مشروعك" بالحي بالترويج لمبادرة مشروعك لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة للحد من البطالة وزيادة الدخل، وكيفية تقديم الدعم المالي للمشروعات بالتعاون مع البنوك المشاركة في القافلة.

