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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

معهد التخطيط القومي:

تدريب 66 من العاملين بالدولة والقطاع الخاص والمجتمع المدني على مهارات الاتصال السياسي

صدى البلد


اختتم معهد التخطيط القومي برنامجاً تدريبياً مكثفاً حول «اللامركزية والتنمية المحلية»، وبرنامجاً تدريبياً آخر بعنوان “مهارات الاتصال السياسي “، وذلك في إطار محاكاة لمجلس الشيوخ المصري، وتفعيلاً لبرتوكول التعاون الموقع بين المعهد ووزارة الشباب والرياضة، في مجالات التدريب وتنمية القدرات ورفع كفاءة الأفراد والمؤسسات، لعدد66 متدرباً، من مختلف الجهات من العاملين بالجهاز الإداري للدولة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني، والذي عُقد " على مدار يومين" خلال الفترة من14 حتى 15 مايو 2024.

حضر الختام كل من أ.د فريد عبد العال الأستاذ بمركز التنمية الإقليمية بالمعهد، أ. إيمان عبد الجابر - رئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، أ. راند البيطار - مدير عام الإدارة العامة لبرلمان الطلائع والشباب بوزارة الشباب والرياضة.

وفي هذا السياق، أوضح أ.د. أشرف صلاح الدين أن البرنامج التدريبي «اللامركزية والتنمية المحلية»، يهدف إلى التعريف بأهمية التوجه نحو تطبيق اللامركزية وكذلك الإلمام بمفهوم وأبعاد ومتطلبات ومزايا تطبيق اللامركزية، فضلاً عن التعرف على واقع لامركزية التخطيط في المحافظات المصرية والمشكلات التي تواجهها، وزيادة المهارات الذهنية والمهنية للمشاركين من خلال مناقشة عملية لدور اللامركزية في إصلاح الإدارة المحلية، ومناقشة أثر اللامركزية على كفاءة وجودة الخدمات المحلية وإلمامهم بآليات التخطيط اللامركزي.

وأشار صلاح الدين إلى أن أهم محاور برنامج «مهارات الاتصال السياسي» تتمثل في التعرف على مفهوم الاتصال السياسي ومكونات الرسالة الاتصالية، إلى جانب الوقوف على أدواته وقنواته المختلفة، وكذلك علاقة الشائعات بعملية الاتصال السياسي وكيفية توظيفها ومواجهتها، علاوة على الوقوف على مفهوم ووظائف الإعلام السياسي، وعلاقته بالرأي العام.

جدير بالذكر أن البرنامج يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للدولة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030، واتساقاً مع المحور الرابع الذي أشار إلى تعزيز الاستثمار في البشر وبناء قدراتهم الإبداعية من خلال زيادة المعرفة والابتكار في مختلف المجالات. والذي تم تنفيذه بنجاح على 4 مجموعات.

البرنامج التدريبي التعاون المشترك الاتصال السياسي التخطيط القومي الخدمات المحلية العاملين بالجهاز الإداري الشباب والرياضة برتوكول التعاون تنمية القدرات تعزيز مهارات الاتصال

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